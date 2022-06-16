إصابة مواطن وتهشم سيارته في انهيار منزل غير مأهول بطنطا (صور)

شهد شارع «الجلاء»، بنطاق حي ثاني طنطا في محافظة الغربية، انهيار مفاجئ لأحد المنازل القديمة، مكون من 3 طوابق صادر له قرار إزالة وغير مأهول بالسكان، مما أسفر عن إصابة مواطن وتهشم سيارته، تصادف مروره وقت انهيار المنزل، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق والتي قررت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها.

إخطار أمني بانهيار منزل بمنطقة «الجلاء»

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطاراً من شرطة النجدة يتضمن ورود بلاغ من أهالي منطقة الجلاء بدائرة قسم شرطة ثاني طنطا، يتضمن انهيار منزل في شارع الجلاء، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في قسم شرطة ثاني طنطا، وقوات الحماية المدنية، وتم فرض كردون أمني حول المنزل المنهار، ومنع مرور المواطنين، حفاظاً على سلامتهم وأوراحهم.

نقل المصاب لمستشفى طنطا الجامعي

تبين من التحريات والمعاينة الأولية، التي قام بها ضباط مباحث قسم شرطة ثاني طنطا، أن المنزل غير مأهول بالسكان، وصادر له قرار إزالة، ومكون من 3 طوابق، وحدث الانهيار بشكل مفاجئ، أثناء مرور أحد المواطنين، مما أسفر عن إصابته بكدمات وجروح في الجسم، وتهشم سيارته، وتم نقله إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتي قررت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها.

معاينة العقارات المجاورة لبيان سلامتها

كما انتقل الدكتور محمود عيسى، رئيس حي ثاني طنطا، إلى محل الواقعة، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وتبين أن المنزل المنهار مكون من 3 طوابق، وغير مأهول بالسكان، بناءً على قرار الحي، كما تبين عدم وجود خسائر في الأرواح، وإصابة أحد المواطنين تصادف تواجده في مكان الحادث، وتم إخطار الإدارة الهندسية في حي ثاني طنطا، لمعاينة المنزل المنهار والعقارات المجاورة، لبيان سلامتها.