مصرع وإصابة شخصين في انهيار منزل قديم بقنا.. مبني من الطوب اللبن

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر، ظهر اليوم الأحد، في انهيار منزل من الطوب اللبن بقرية المحروسة التابعة لمركز قنا.

وتلقى مرفق إسعاف قنا بلاغا، يفيد مصرع شخص وإصابة آخر في انهيار منزل من الطوب اللبن بقرية المحروسة التابعة لمركز قنا.

مصرع مزارع

وجرت المعاينة بعد انتقال رئيس الوحدة المحلية وقوة من الدفاع المدني، وفور الوصول تم انتشال جثة مزارع وآخر مصاب من تحت أنقاض المنزل المنهار.

وبحسب بيان مجلس المدينة، فإن المنزل قديم، وصادر بحقه قرار إزالة، وجاري تقدير التلفيات بعد حصرها، بالتعاون من مديرية التضامن الاجتماعي لمساعدة الأسرة.

نقل المصاب إلى المستشفى

وتبين أن المنزل مبني من الطوب اللبن، وجاري اتخاذ كل الإجراءات القانونية.

وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة لتولي التحقيقات، ونُقلت الجثة والمصاب إلى مستشفى قنا الجامعي.