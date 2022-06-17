وفاء عامر عن أسباب الطلاق: «الأزواج بيستعجلوا وبيمثلوا على بعض»

قدمت الفنانة وفاء عامر نصيحة للسيدات قائلة: «الست القوية اللي مبتستسلمش وبتدور على حقها اللي ليها حق واللي ليه حق ومبتاخدوش يبقى متستاهلوش لانه مش بتاعه وطول مانتي ليكي حق لازم تفضلي وراه، حتى لو وداكي للمحاكم لأن الود منفعش واللسان منفعش، وقبل ده وده الدين، ومفيش حد بقى عنده ضمير، يبقى العدل أساس الملك».

لازم يعرفوا بعض في كل الأحوال

وكشفت وفاء عامر خلال لقائها مع الإعلامية شافكي المنيري في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري عن رأيها في زيادة حالات الطلاق قائلة: «بقا كتير قوي عشان بيستعجلوا بسرعة عشان يدخلوا بيت، وبيمثلوا على بعض وده غلط، ولازم يعرفوا بعض في كل الأحوال ولازم الست تعرف الراجل والراجل يعرف الست في كل الأحوال وهي فرحانة وهي متضايقة وهي زعلانة وهو برضه».

وتحدثت وفاء عامر عن أسباب أخرى للطلاق: «عشان مبيستوعبوش بعض والاستيعاب درجات وعشان البنت بتبقى داخلة على الحياة وأمها مثلا مش قايلة لها زي زمان، إنتي هتروحي بيت جوزك وهتقعدي مع أمه أو معاه وهتبقي المسؤولة وابني متهديش، ومفيش أم بتقول لبنتها إن البناء صعب جدًا والهدد سهل جدًا، وبخبطة توقعي عمارة».