وفاء عامر: «معندناش ملايين وبنوفر في الفلوس وياما دقت على الراس طبول»

أكدت الفنانة وفاء عامر أنها تشعر بالمواطنين في الشوارع مشيرة أن هذا هو دورها كفنانة ودور زملائها من الفنانين «بحس بالناس في الشارع، وده دوري كفنانة ودور كل زمايلي وزمايلي كلهم كده».

متطمنة على الشعب المصري

وأوضحت وفاء عامر خلال لقائها مع الإعلامية شافكي المنيري في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أنها مطمئنة تجاه مواجهة الشعب المصري للأزمات، معقبة: «متطمنة على الشعب المصري وعارفة أنهم جدعان والست بـ100 راجل والراجل بألف دراع وأنا متأكدة».

وتحدثت وفاء عامر عن مواجهتها للأزمات باعتبارها سيدة مصرية، مشددة: «هيفضلوا يتريقوا لما بتكلم عن الرز والمكرونة لكن أنا هتكلم لأني ست وعلى فكرة إحنا بنشتعل كفانين وبنستنى على فلوسنا برضه ومعندناش الملايين والمليارات اللي بتتقال ومتصدقوش كلام حد وإحنا زينا زيكم وبناكل زينا زيكم، وبنقتصد زينا زيكم وياما دقت على الراس طبول، وهنفضل عايشين من بدء الخليقة لحد نهايتها بالتكافل».