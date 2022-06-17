محافظ جنوب سيناء: تقنين أوضاع 700 مخالفة بناء وإسكان

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن مجالس المدن تفحص التصالح على مخالفات البناء، بالتوازي مع أعمال تقنين الأوضاع، وإن لجان التقنين والتصالح موجودة داخل كل مدينة برئاسة رئيس الوحدة المحلية.

أضاف فودة، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن لجان التصالح يترأسها اللواء أيمن الشريف، السكرتير العام للمحافظة، وأن أعمال التقنين مستمرة طبقا لقرارات مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من المواطنين قاموا بإنهاء إجراءات التصالح المطلوبة، ومن ثم حصلوا على نموذج 10 الخاص بتوصيل المرافق واستكمال أعمال البناء المتوقفة.

تقنين 200 حالة وضع يد في جنوب سيناء

كما أعلن محافظ جنوب سيناء، عن الموافقة على تقنين قرابة 700 حالة وضع يد على مستوى مدن المحافظة، معظمها على مخالفات الإسكان، مشيرا إلى أن إجمالي طلبات التقنين للمنازل بلغت نحو 4 آلاف حالة.

وتابع فودة، أن إجراءات تقنين الأراضي الزراعية تسير في عدة محاور لوجود جهات ولاية مختلفة على الأراضي الزراعية، منها «الريف المصري، التنمية الزراعية، والمحافظة».

100 قرار تصالح خلال شهرين

كما أعلن محافظ جنوب سيناء، عن موافقته على 100 طلب تصالح على مخالفات البناء في مدن المحافظة، خلال شهرين، ليصل إجمالي الموافقات لـ 2580 حالة منذ بدء القرار، كما وافق هذا الأسبوع على 120حالة تصالح على مخالفات البناء لأهالي مدينة أبورديس و40 حالة تقنين أوضاع خاصة بالمدن، وذلك بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.

وفي نفس السياق عرض علي حمادة، رئيس مدينة رأس سدر، موقف طلبات التصالح، مشيرا إلى الموافقة على 157 حالة، ليصبح إجمالي عدد قرارات التصالح التي تم التصديق عليها حتى الآن لأهالي مدينة رأس سدر 157 حالة.

ووجه محافظ جنوب سيناء، بضرورة استكمال فحص الملفات المتبقية بجميع المدن وإنهاء كافة الإجراءات وسرعة التصديق عليها.