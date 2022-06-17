لجنة هندسية لمعاينة العقارات المجاورة للعقار المنهار في الظاهر بالقاهرة

قرر اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة للعقار المنهار بـ(1) حارة حسين شاهين بتقاطع شارع طور سيناء مع شارع الشيخ قمر بمنطقة الظاهر بحي الوايلي، وبيان مدى تأثرها من الانهيار مع رفع المخلفات الناتجة عن الحادث فور انتهاء النيابة العامة من المعاينة.

انهيار عقار في منطقة الظاهر بالوايلي

وعقب وقوع الحادث فجر اليوم، انتقل محافظ القاهرة على الفور إلى موقع العقار المنهار بالظاهر، للإشراف على عمليات الإنقاذ ورفع الأنقاض وإخراج الضحايا، مع تواجد كافة الأجهزة المعنية بموقع الحادث «الأجهزة الأمنية والحماية المدنية والإسعاف والكهرباء والغاز» وقيادات المحافظة.

إخلاء العقارات المجاور للعقار المنهار

وكانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة، قد تلقت بلاغًا بانهيارعقار مكون من أرضي و5 طوابق، وعلى الفور تم قطع المرافق عن العقار المنهار وإخلاء العقارات المجاورة له احترازيا لحين انتهاء معاينة اللجنة الهندسية ورفع الأنقاض.