وزيرة التجارة تبحث مع نظيرها الروسي تنمية أطر التعاون الاقتصادي

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن العلاقات الاقتصادية المصرية الروسية تشهد تطورا ملموسا في معدلات التبادل التجاري، وكذا المشروعات المشتركة، خاصة مشروع إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في مصر والتعاون القائم في قطاعات الطاقة والنقل.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدتها الوزيرة مع دينيس مانتوروف وزير الصناعة والتجارة الروسي، على هامش مشاركتها في منتدى سانت بطرسبرج الدولي، وقد شارك في اللقاء السفير نزيه النجاري سفير مصر بموسكو، والوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري، وياسر مصطفى رئيس المكتب التجاري بموسكو.

اللقاء تناول أهمية تنمية حركة التبادل التجاري

وقالت الوزيرة إن اللقاء تناول أهمية تنمية حركة التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة الحالية، خاصة وأن السوق الروسي يمثل أحد أهم الأسواق العالمية المستقبلة للصادرات المصرية بمعدلات تتجاوز الـ500 مليون دولار سنويا.

ونوهت جامع أن الاجتماع تطرق لآخر تطورات إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في مصر، والتي ستسهم في تحقيق نقلة كبيرة في مستويات التعاون التجاري والصناعي بين الدولتين من خلال توطين عدد من الصناعات الروسية في مصر ونفاذ منتجاتها لعدد كبير من الأسواق الدولية، لافتةً إلى أنه تم التشاور بشأن مشروع التعاون المصري الروسي في مجال النقل لتوريد 1300 عربة قطار سكة حديد، حيث تم توريد جزء كبير من العربات وفقاً للعقد المبرم بين هيئة سكك حديد مصر والتحالف الروسي المجري، وجارٍ توريد الكمية المتبقية.

أهمية الاستفادة من العلاقات الاقتصادية المتميزة بين البلدين

ومن جانبه أكد دينيس مانتوروف، وزير الصناعة والتجارة الروسي، حرص بلاده على الارتقاء بمستويات التعاون التجاري والصناعي والاستثماري بين مصر وروسيا لمستويات جديدة تصب في مصلحة الاقتصاديين الروسي والمصري على حد سواء، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من العلاقات الاقتصادية المتميزة بين البلدين كركيزة اساسية للمضي قدماً في تطوير المشروعات المشتركة الحالية وإنشاء المزيد من المشروعات الجديدة خلال المرحلة المقبلة.

وقال إن مشروع إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في مصر يمثل أحد أهم المشروعات الواعدة على خريطة الاستثمار الروسي، ومن المخطط أن تشهد الفترة المقبلة تطورات إيجابية في هذا الإطار.