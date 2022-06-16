وزير الصناعة الروسي: سنعتمد الجنيه والروبل في التجارة مع مصر

اعتبر وزير التجارة والصناعة الروسي، دينيس مانتوروف، إن حجم التجارة بين مصر وروسيا يجعل من الممكن اعتماد الجنيه المصري والروبل الروسي في التعاملات التجارية بين البلدين.

وقال مانتوروف، على هامش منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، الذي يُعقد في روسيا في الفترة من 15 لـ 18 يونيو الجاري، إنه ناقش مع وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع إمكانية اعتماد عملتي البلدين في التجارة البينية، حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية.

وزير الصناعة الروسي: سنتعامل بعملاتنا الوطنية كما نفعل مع الدول الصديقة

وأضاف وزير التجارة والصناعة الروسي، أنه متأكد من أن روسيا، وكما هو الحال في تعاملاتهم مع الدول الصديقة الأخرى التي لدينا معها تجارة متبادلة ونستخدم عملاتنا الوطنية فيها، سنستخدم هذا الشكل من التعامل مع مصر، بحسب تأكيده.

وأضاف أن روسيا ومصر اتفقتا على تحديث اتفاقية المنطقة الحرة للتجارة البينية في بورسعيد، مشددا على أن ذلك سيعطي دفعة أكبر للتنمية الاقتصادية في البلدين.

وتشارك مصر في منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي بروسيا، بجناح على الطراز الفرعوني، في ظل اختيارها ضيف شرف للمنتدى.

جناح مصر انطلق رسميا في منتدى بطرسبورج الروسي بطابع فرعوني

وانطلق الجناح المصري في منتدى سان بطرسبورج الاقتصادي الروسي، رسميا، الخميس، متخذا الشكل الفرعوني طابعا مميزا له.

وترأس وفد مصري هذا العام وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، في حين يضم الوفد مسؤولين ورجال أعمال مصريين يتطلعون لتوطيد وتعزيز العلاقات التجارية مع شركات روسية.

ويُعقد المنتدى في نسخته الخامسة والعشرين خلال الفترة من 15 لـ 18 يونيو الجاري، حيث يجذب أكثر من 13500 مشارك من 141 منطقة ودولة في العالم.

وتشير بيانات الهيئة المنظمة للمنتدى، وهي «مؤسسة روس كونغرس»، إلى أن قرابة 43 وزيرا من دول أجنبية بما في دول عربية مثل مصر والإمارات وسوريا، يشاركون في الفعالية.