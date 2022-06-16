«الوطن» تنشر تفاصيل أسعار أراضي الإسكان الجديدة بمحافظات الوجه القبلي

حصلت «الوطن» على نسخة من جداول أسعار الطرح الجديد لأراضي الإسكان المتنوع، التي أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن طرحها.

تفاصيل الطرح الجديد لأراضى الإسكان بالصعيد

وأكدت مصادر لـ«الوطن»، أن الطرح الجديد الذي يضم 3 أنواع من الأراضي «إسكان إجتماعي متوسط، إسكان متميز، وأكثر من متميز»، تتراوح أسعارها ما بين 835 إلى 3985 جنيها للمتر المربع الواحد.

وكشفت المصادر أن أسعار الأراضي الجاري طرحها بمدينة بني سويف، بعدد 91 قطعة أرض بأراضي الإسكان المتوسط بمساحات 276 مترا بمنطقتي الإسكان الإجتماعي رقم «1 و4 »، بسعر 1850 جنيها للمتر وتصل إلى 2035 جنيها للمتر حسب الموقع، هذا بخلاف طرح 63 قطعة بأراضي الأكثر تميزا بسعر 3200 جنيه للمتر المربع الواحد، بخلاف نسب التميز وبمساحات تتراوح ما بين 251 و540 مترا بمنطقتي الحى الأول والـ17 فدانا بجوار جامعة الأزهر مباشرة.

وجاءت أسعار الأراضي الجاري طرحها بمدينة المنيا، وهي عدد 5 قطع فقط، بمساحات 209 أمتار بمنطقة الإسكان الاجتماعي، بسعر 1400 جنيه للمتر المربع الواحد، وطرح 536 قطعة أرض بمنطقة الامتداد والمجاورة الأولى بمساحات تتراوح بين 450 و520 مترا، وبسعر 1760 جنيها للمتر المربع الواحد بأراضي الإسكان المتميز، وطرح 21 قطعة أرض أكثر تميزا بمساحات تتراوح ما بين 187 و629 مترا بأسعار تتراوح بين 3440 و3985 جنيها للمتر المربع الواحد.

طرح 802 قطعة أرض إسكان متوسط بمدينة سوهاج الجديدة

وفى مدينة سوهاج الجديدة، جار طرح 802 قطعة أرض إسكان متوسط بمساحات تتراوح بين 210 أمتار حتى 276 مترا، بأسعار تتراوح بين 1785 و2095 جنيها للمتر المربع الواحد، وطرح 180 قطعة أرض بمحور الأراضي المتميزة بمنطقة طريق المطار بمساحات تتراوح بين 460 و1200 متر.

وتبدأ أسعار الطرح الجديد من 2195 جنيها للمتر، وتصل إلى 2435 جنيها، بخلاف نسب التميز، وطرح 73 قطعة أرض أكثر من متميز بمنطقة النخيل بمساحات تتراوح ما بين 600 و1500 متر، بأسعار تتراوح بين 2730 و3035 جنيها للمتر المربع الواحد، بخلاف نسب التميز ومجلس الأمناء.

وفى مدينة أخميم الجديدة، جارٍ طرح 112 قطعة إسكان متميز، بمساحات تتراوح ما بين 300 و440 مترا، بسعر 935 جنيها للمتر المربع الواحد، بخلاف نسب التميز، وطرح 58 قطعة بمنطقة الـ55 فدانا، بمساحات تتراوح ما بين 260 و357 مترا، بسعر 835 جنيها للمتر المربع الواحد، بخلاف نسب التميز.

طرح 408 قطعة أرض إسكان متوسط بمدينة قنا

وفي مدينة قنا، جارٍ طرح 408 قطع أرض إسكان متوسط بمساحات 209 أمتار، بسعر 1715 جنيها للمتر، و276 مترا بسعر 2010 جنيهات للمتر المربع الواحد، و621 قطعة أكثر تميزا بسعر 2060 جنيها للمتر.

وتطرح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمدينة طيبة الجديدة، 29 قطعة أرض مميزة بمساحات تتراوح ما بين 295 و526 متر مربع، بسعر 1950 جنيها للمتر المربع الواحد، كذلك طرح أراضي بمدينة أسوان الجديدة، بواقع 19 قطعة أرض أكثر تميزا بمساحات تتراوح بين 450 و500 متر، بسعر 2305 جنيهات للمتر الواحد.

الإسكان تعلن طرح أراضٍ جديدة لسكان الوجه القبلي

كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعلن عن طرح أراضٍ سكنية متنوعة، بعدد 3677 قطعة أرض بـ10 مدن جديدة، على أن يجرى التخصيص بنظام أسبقية الحجز online، من خلال موقع الحجز الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان عبر الرابط www.hdb-reservation.com،.

وأعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، شـروط الطرح والحجز والمواقـع والمساحات والأسعار، مشيرا إلى أن طريقة السداد ستكون متاحة على الموقع الإلكـتروني، اعـتبارا من يوم الأحـد المقبل.