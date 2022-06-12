بعائد شهري ثابت 11%.. شروط ومزايا شهادة الحصاد من البنك الزراعي المصري

تستمر البنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، في تقديم منتجاتها المختلفة للعملاء في ظل الإقبال الشديد على التعامل مع البنوك والرغبة في الاستفادة وتحقيق الأرباح المضمونة من خلال الأوعية الادخار البنكية، مثل الشهادات الادخارية وغيرها من المنتجات الأخرى داخل البنوك.

ويقدم البنك الزراعي المصري، شهادة الحصاد ذات العائد ‏الشهري الثابت وتبلغ مدة الشهادة 3 سنوات، تبدأ قيمتها من 1000 جنيه ومضاعفاتها بسعر عائد 11%.

وترصد «الوطن»، من خلال هذا التقرير مميزات وشروط الحصول على شهادة الحصاد ذات العائد الشهري الثابت من البنك الزراعي المصري. ‏

- الحد الأدنى لشراء الشهادة

يبلغ الحد الأدنى لشراء شهادة الحصاد من البنك الزراعي المصري 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- مدة الشهادة

تبلغ المدة المحددة للشهادة 3 سنوات.

-العائد على الشهادة

يبلغ العائد على شهادة الحصاد 11% ثابتة.‏

- دورية صرف العائد على الشهادة

يصرف العائد على شهاد الحصاد من البنك الزراعي المصري‏ شهريًا.

وقت احتساب العائد

يبدأ احتساب العائد على شهاد الحصاد من البنك الزراعي المصري‏ من نفس يوم شراء الشهادة.

- الاقتراض بضمان الشهادة

يتيح البنك الزراعي المصري للعملاء إمكانية الاقتراض بضمان شهاد الحصاد في حدود 80 %من القيمة الأسمية للشهادة.

- استرداد الشهادة

يتيح البنك الزراعي إمكانية استرداد الشهادة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ شرائها.

شروط شراء شهادة الحصاد

لا يمكن شراء الشهادة بأسماء مشتركة، ولا يجوز التنازل عنها للغير.

يتطلب الحصول على الشهادة فتح حساب جارى أو توفير بالفرع المراد شراء الشهادة منه.

متاحة للأفراد الطبيعيين المصريين البالغين والقصر فقط.

- مزايا شهادة الحصاد‏

إمكانية الشراء بدون حد أقصى.

معفاة من كافة أنواع الضرائب على الدخل.

يمكن فتح الشهادة بأسماء القصر حتى بلوغهم السن القانوني.

- المستندات المطلوبة

صورة بطاقة الرقم القومي سارية، شهادة ميلاد مميكنة للقصر بالإضافة لقرار الوصاية إذا كان متاح.‏