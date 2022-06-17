خريطة شواطئ الإسكندرية.. «اعرف هتقضي الإجازة فين وإزاي»

«أروح أي شاطئ النهاردة»، «مين الأقرب»، «إيه هي خريطة شواطئ الإسكندرية»، أسئلة متعددة تراود زوار الإسكندرية وأهالي المحافظة يوميا، خاصة مع حلول يومي الجمعة والسبت الإجازة الأسبوعية لدى الكثيرين، ويغفل أغلب الزائرين عدد شواطئ المحافظة، ونوع الخدمة المقدمة في تلك الشواطئ.

خريطة شواطئ الإسكندرية

أتاحت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، خريطة شواطئ الإسكندرية، وذلك على الموقع الرسمي للإدارة، لإيضاح أسماء وعدد الشواطئ، والتي يبلغ عددها 63 شاطئا في الإسكندرية، منقسمة إلى قطاعين شرقي وغربي.

وتوجد 5 أنواع من الخدمة مقدمة في شواطئ الإسكندرية، تتمثل في «مجاني، عام، خدمة لمن يطلبها، مميز، سياحي»، حيث لكل خدمة تكاليفها وتذكرة دخول الشاطئ.

كيفية الوصول إلى شواطئ الإسكندرية

ولمعرفة خريطة شواطئ الإسكندرية، كل ما عليك هو الدخول إلى موقع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية اضغط هـنـا، وستظهر لك خريطة شواطئ الإسكندرية.

ومن خلال الخريطة يتم اختيار الشاطئ، وتظهر كافة تفاصيل الشاطئ من حيث نوع الخدمة والقطاع وإذا كان في الخدمة أم لا.

تذكرة دخول شواطئ الإسكندرية

وأكد اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، إن تذكرة دخول الشواطئ تشمل كافة أنواع الخدمات المقدمة، من خلال الحصول على كرسي وشمسية ودخول دورات المياه وغرف الملابس.

وشدد «رشاد» على ضرورة الالتزام بكافة الضوابط التي وضعتها إدارة السياحة والإبلاغ الفوري عن أي محاولات لدفع رسوم زيادة عن الرسوم المقررة أو الإجبار على دفع إكراميات للعمال على الشاطئ.