محافظ أسيوط يبحث احتياجات «قادرون باختلاف»: نقدم الدعم اللازم لذوي الهمم

بحث اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، احتياجات «قادرون باختلاف»، وذلك خلال لقائه وفدا من ذوي الهمم ضمن اجتماعاته الدورية للتعرف على متطلباتهم وإيجاد الحلول العاجلة والمناسبة لها، في إطار اللوائح والقوانين، وفي ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقديم كل أوجه الدعم والرعاية اللازمة لهم.

جاء ذلك بحضور مجدي نجيب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ومسؤولي مديرية الصحة والمتابعة الميدانية بالمحافظة.

سعد: نقدم الدعم الكامل لذوي الهمم

وأكد محافظ أسيوط، على أنه لا يدخر جهدا في تقديم دعمه الكامل لأبنائه من ذوي الهمم وتحقيق طموحاتهم، فضلاً عن تقديم كل الخدمات المتاحة لهم، كما ناقش عددا من الملفات من بينها سبل تطوير مستوى الخدمات المقدمة لهم في المؤسسات الحكومية خاصة في قطاعات «الصحة، القومسيون الطبي بالتأمين الصحي والسجل المدني» واستكمال أعمال الـ«رامبات» وتكريم المتميزين وتعيين ذوي الهمم في الوظائف الخاصة لنسبة 5% وإتاحة أماكن لهم في المخابز.

محافظ أسيوط يوجه بتذليل العقبات أمام ذوي الهمم

ووجه محافظ أسيوط، مديرية التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الجهات المختصة والعمل على تذليل أى معوقات تحول دون ممارسة الـ« قادرون باختلاف» أنشطتهم بشكل طبيعي مع الاهتمام بتفعيل قانون 10 الخاص بتوظيفهم بنسبة 5%، مضيفا أن أي جهة لا تنفذ هذا القانون سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، فضلًا عن إلحاقهم بالدورات التدريبية والبرامج التي تستهدف تدريب وتشغيل ذوي الهمم من أجل صقلهم بمتطلبات سوق العمل في مختلف قطاعات التشغيل.

لقاءات بصفة دورية

كما أكد محافظ أسيوط، على حرصه واهتمامه بعقد لقاءات دورية مع ذوي الهمم للاستماع إليهم للمساهمة في دمجهم في كل القطاعات والفعاليات، مع ضمان توفير حياة كريمة لهم من دمجهم في جميع المشروعات والمبادرات القومية التي تنفذها الدولة.