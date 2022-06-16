محافظ أسيوط يترأس اجتماعا لمناقشة تعظيم الاستفادة من الإعلانات

ترأس اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اجتماعا لمناقشة سبل زيادة وتحصيل الإيرادات بمراكز وأحياء المحافظة والوحدات التابعة لها، وتعزيز إيرادات المشروعات وصندوق الخدمات بالمحافظة، وتقنين منظومة العمل بالإعلانات والمزادات وتعظيم الاستفادة منهما، وفقا للضوابط واللوائح المنظمة لذلك، وترشيد الإنفاق في قطاعات المحافظة كافة، للحفاظ على المال العام والمساهمة في تنفيذ مشروعات التنمية التي تعود بالنفع والفائدة على المواطنين وتلبي احتياجاتهم.

جاء ذلك بحضور اللواء مهندس شاكر يونس، سكرتير عام المحافظة، والعميد علاء عبدالجابر، سكرتير عام مساعد المحافظة، وبهاء الدين عثمان، مدير عام الشؤون المالية بالمحافظة، ومنار غالي، مدير عام الشؤون القانونية بالمحافظة، ومحمد عبدالمنعم، مدير إدارة العقود والمشتريات بديوان عام المحافظة، وممدوح جبر، مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة، ورؤساء المراكز والاحياء ومسؤولي الإعلانات والإشغالات بالمراكز والأحياء.

الالتزام بخطوات طرح المزادات

وأكد محافظ أسيوط خلال الاجتماع، ضرورة الالتزام بخطوات طرح المزادات والإعلان عنها بطريقة جيدة وفقا للقانون، لتحقيق أقصى استفادة منها، لافتًا إلى ضرورة تنسيق الجهود بين مسؤولي المشتريات بديوان عام المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء، لمراعاة إجراءات وتوقيتات الطرح، وتركيب بانرات ولافتات إعلانية عن المزادات بالوحدات المحلية للمراكز والأحياء والقرى، إضافة إلى تركيب لافتة إعلانية أو بانر على الموقع المطروح في المزاد، لحث المواطنين والمهتمين على المشاركة في المزادات، إضافة إلى الإعلان عن المزادات وتوقيتات جلسة المزاد وشروطها على الصفحة الرسمية لمحافظة أسيوط على فيس بوك، وصفحات المراكز والأحياء، إضافة إلى الالتزام بالمراحل والإجراءات الخاصة بالمزادات تنفيذًا لأحكام القانون 182 لسنة 2018 الخاص بتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وقرار المحافظة رقم 374 لسنة 2020.

متابعة مستمرة

كما وجّه محافظ أسيوط، قيادات المحافظة بالمتابعة المستمرة لأعمال تحصيل الإيرادات وزيادتها وتعظيم موارد المحافظة من خلال الاهتمام بالإعلانات والمعارض والأسواق وتنظيمها وتقنين أوضاعها وفقا للوائح المنظمة لذلك، مشيرا إلى أهمية تقديم المقترحات التي تستهدف تقليل النفقات وزيادة العائد من الإيرادات بصورة تنعكس على تحسين مستوي الخدمات المؤداه للمواطنين، واستعراض المعوقات التي تحول دون تحقيق المستهدف لضمان استمرار تقديم الخدمة، فضلًا عن تحصيل المتأخرات المستحقة بالمراكز والمدن لتعظيم الإيرادات واسترداد حقوق الدولة وتفعيل دور أقسام الإيرادات بالمراكز والأحياء والاهتمام بقسمي الإشغالات والإعلانات بالمراكز والأحياء واتخاذ الإجراءات القانونية حيال العاملين المقصرين لتعظيم الإيرادات والاستفادة منها في تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية تعود بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة.

مناقشة آراء القيادات

وشهد الاجتماع مناقشة آراء القيادات والتنفيذيين الحضور، بشأن إدارة المزادات والإعلانات بالمحافظة والضوابط المنظمة لها وسبل تعظيم الاستفادة منها، والرد على استفسارات وأسئلة الحضور.

ووجّه المحافظ، مسؤولي المتابعة الميدانية في المراكز والأحياء بالمتابعة المستمرة لرصد أي تجاوزات أو مخالفات في الإعلانات وفحصها ومعرفة متحصلاتها بصفة مستمرة، وإحالة المخالفات إلى الشؤون القانونية، مطالبا بتكثيف العمل وضبط منظومة الأداء وإحكام الرقابة على المشروعات لتحصيل الإيرادات للحفاظ على المال العام.

وأكد تعاون وتكاتف جميع الأجهزة في الدولة للعمل للنهوض بالاقتصاد المصري واسترداد أموال الدولة، ويتعين على كل مسؤول أن يؤدي عمله على أكمل وجه وأن يكون هدفنا جميعًا وهو مصلحة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم.