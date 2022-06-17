«أوقاف القليوبية»: تكثيف الجرعات الدينية والتوعوية بين صفوف المصلين

تابع الشيخ صفوت أبو السعود، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة القليوبية، مع مديرى الإدارات انتظام الأنشطة الصيفية للطفل بمساجد القليوبية، وكذلك انتظام المقارئ القرآنية والدروس الدينية المتمثلة في خاطرة العصر والعشاء للائمة، مؤكدا على ضرورة تكثيف الجرعات الدينية والندوات التوعوية خلال هذه الفترة لرفع والارتقاء بالجانب الروحي والأثر الديني والارتقاء بمنظومة القيم والأخلاق الإنسانية بين صفوف المصلين ورواد المساجد.

تكثيف الأنشطة الصيفية

وأوضحت مديرية أوقاف القليوبية، في بيان لها، أن وكيل الوزارة بالقليوبية أثنى على الجهد المبذول خلال الفترة الحالية في ضبط المساجد وتكثيف الأنشطة الصيفية للطلبة خلال الإجازة الصيفية، موجها جميع مديري الإدارات لعدم الالتفات لبعض الأبواق الكاذبة في بعض المواقع الإخبارية والذين يفتقدون إلى أقل درجات المهنية وكذا افتقادهم إلى مصداقية العرض وأمانة الكلمة ومحاولة النيل من جهد القائمين على العمل الدعوى بالقليوبية.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، أن مؤشرات النجاح ورصد إقبال أفراد الأسرة على الأنشطة الصيفية والمقارئ القرآنية والاستماع إلى الخاطرة الدعوية بالمساجد لهو خير دليل وأكبر برهان للرد على ذوى الانتماءات المتطرفة والميول المنحرفة وأهل الشر الذين يريدون النيل من مؤسسات الدولة ورموزها وكياناتها الراسخة.

تكثيف المتابعة الميدانية

وشدد مدير أوقاف القليوبية، على ضرورة تكثيف المتابعة الميدانية على جميع المساجد مع الحفاظ التام على انتظامها وانتظام الشحن المستمر للعدادات مسبوقة الدفع بجميع المساجد، وحصر جميع الخردة والرواكد، واتخاذ الإجراءات المخزنية اللازمة لها، مع استمرار نظافة أسطح المساجد ورفع أية مخلفات بها فوراً، مشيرا إلى أنه ستظل أوقاف القليوبية على عهدها دوما فى رفع شعارها «خدمة بيوت الله شرف».