القوى العاملة والتضامن تنظمان أول ملتقى توظيف لـ«قادرون باختلاف».. غدًا

يبدأ غدًا السبت عقد أول ملتقى توظيف سنوي يساهم في القضاء على بطالة فئة مهمة وهي «القادرون باختلاف»، تحت عنوان «خطوة»، بالتعاون مع مؤسسة «حلم»، بمحافظة القاهرة في المبنى اليوناني بوسط البلد، وبدعم من Google.org ورعاية وزارتي القوي العاملة والتضامن الاجتماعي.

القضاء على بطالة ذوي الهمم والعزيمة

وقال وزير القوي العاملة محمد سعفان إن الملتقى يسهم في القضاء على بطالة الأشخاص ذوي الهمم والعزيمة من خلال توفير فرص عمل لهم لتحقيق الاستقلال المادي، ويتماشى مع توجهات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة لدمج الأشخاص من هذه الفئة في جميع جوانب الحياة.

وأشار وزير القوى العاملة إلى أن الملتقى يوفر 400 فرصة عمل لـ«القادرون باختلاف»، من الخريجين الباحثين عن عمل، ويشارك فيه نحو 30 شركة عاملة بالسوق المصرية، وتوفر فرص للعمل بمرتبات تبدأ من 2400 جنيه بجانب امتيازات مختلفة بحسب الشركة ونوع العمل والإعاقة.

تدريب ذوي القدرات من خريجي الجامعات

وقال الوزير: «مؤسسة حلم تنفذ تدريبًا متنوعًا لذوي القدرات من الفئة الممتازة من خريجي الجامعات من خلال منحة SEED وتوفر فرص عمل مباشرة لكل خريجي هذه المنحة، ما يتيح لنا استهداف تدريب هذه الفئة في بعض المحافظات التي نجد فيها بعض الصعوبات وتوظيفهم وتدريبهم وتشجيعهم».

ومن المقرر أن يستقبل الملتقى أكثر من 1000 باحث عن عمل من ذوي الإعاقة، حيث يتم عقد مجموعة من ورش العمل خلال الملتقى تهدف لرفع كفاءة الشركات في التعامل مع الـ«القادرون باختلاف»، وكيفية دمجهم والاستفادة من قدراتهم بالطريقة المثلى.

توفير أدوات المساعدة والرياضة والفنون والمسرح

وطلبت مؤسسة «حلم»، التعاون مع وزارة القوي العاملة في مبادرة «مصر بكم أجمل»، وتقديم أطر للتعاون حسب رغبتنا، ويشارك في الملتقى مجموعة متنوعة من مقدمي الخدمات المختلفة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك توفير أدوات المساعدة والرياضة والفنون والمسرح، كما يوفر الملتقى خطوة للأشخاص ذوي الإعاقة للحصول على تدريب وورش عمل لتأهيلهم لسوق العمل مثل برنامج منحة SEED المقدم من قبَل «حلم»، بالشراكة مع «دروسوس»، كما يأتي الملتقى برعاية شركة راية.

وقال الوزير إنه على الراغبين في التسجيل من «قادرون باختلاف»، لحضور الملتقى الدخول على الرابط التالى: https://forms.gle/zYY9NCMU4AgPZ4d98