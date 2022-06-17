الشاعر بهاء الدين محمد يعلن قرب الانتهاء من سيناريو أول فيلم غنائي

كشف الشاعر الغنائي بهاء الدين محمد عن خوضه تجربة الكتابة السينمائية، بأول فيلم غنائي من تأليفه، ومن المقرر أن ينتهي من كتابة الفيلم خلال الفترة المقبلة.

وكتب بهاء الدين محمد عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «الحمد لله تقريبًا في آخر خطوات كتابة أول فيلم غنائي من الألف إلى الياء وح تلاقوا فيه أفكار قريبة غريبة وعجيبة وجريئة وأعتقد إن الفيلم ده محتاج لسينما مفتوحة مش قاعة عرض تقليدية.. قصة وسيناريو وحوار وأغاني بهاء الدين محمد».

بهاء الدين محمد يهاجم شيرين عبد الوهاب

وكان «محمد» هاجم الفنانة شيرين عبدالوهاب بعد أن قالت إنها ندمت على تقديم أغنية «ماتجرحنيش» التي كتب هو كلماتها، فنشر عبر حسابه الرسمي على «الفيس بوك»: «مش متعود أرد على أي حد ولكن لما حد يتجاوز حدوده لازم يقف مكانه، ويعرف إنه مهما اتعود يغلط لازم ييجي عند بعض الأسماء ويحاسب، ويخلي باله».

بهاء الدين محمد: أغنية ماتجرحنيش من أهم أعمالي

وتابع: «أنا لحد الآن مش عاجبني غُنا شيرين مع احترامي الكامل لصوتها، وأكيد لولا الأستاذ نصر ماكانش هيتم اللقاء، والأغنية من أهم أعمالي ومن حقي أدافع عنها نتاج تهور اللي غنتها، وكمان لأول مرة ألاقي حد بيحارب نفسه وبيغلط في مبدعين اشتركوا في صناعته! وعشان أكتب الكلام ده يبقى شيرين غلطانة كالعادة بس كان لازم أقول لها ماتعمليش كده تاني وأنت بتكبري بس مش هتعدي حدود حجم بعض الأسماء ولا أعمالهم».

وبعد تلك الأزمة نشر مجددًا عبر «الفيسبوك»: «الناس اللي بتبقى غلطانة غلط كبير وعشان قلنالها عيب تشغل وتستخدم لجان تشتم وتغلط وتلعن بأقذر الألفاظ! الناس دي المفروض ما نسلمش عليها طول العمر والواحد يندم على إنه كتب لها ولو سطر واحد بس أنا هرد بنجاح اللي يستاهلوا النجاح».