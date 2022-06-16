توقعات بزيادة أسعار الذهب عالميا بعد قرار «الفيدرالي الأمريكي» برفع سعر الفائدة

استقر الذهب حول 1830 دولارًا للأوقية اليوم الخميس، بعد أن قفز بأكثر من 1% في الجلسة السابقة، حيث تراجعت عوائد الدولار والخزانة بعد إعلان رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

رفع أسعار الفائدة في يوليو

وأمس الأربعاء، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، وهي الأكبر منذ 1994، لكنه أشار إلى أنّ التحركات بهذا الحجم لن تصبح شائعة على الأرجح، وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إنّ زيادة 50 أو 75 نقطة أساس «تبدو مرجحة جدًا» في الاجتماع المقبل في يوليو، ما يشير إلى التزام البنك المركزي بمكافحة التضخم.

توقعات بوصول سعر الأوقية لـ1850.57 دولار

تاريخيا، وصل سعر أوقية الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2074.88 دولار أمريكي في أغسطس من عام 2020، ومن المتوقع تداول الأوقية عند 1850.57 دولار أمريكي بنهاية هذا الربع يونيو الحالي، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics بالنظر إلى المستقبل، وسط توقعات بتداوله عند 1790.70 دولار أمريكي في غضون 12 شهرًا.

ويتم تداول الذهب في الغالب في سوق OTC في لندن، وسوق العقود الآجلة الأمريكية (COMEX) وبورصة شنغهاي للذهب (SGE)، ويضم العقد الآجل القياسي هو 100 أوقية.

ويعتبر الذهب استثمار جذاب خلال فترات عدم اليقين السياسي والاقتصادي، ويذهب نصف استهلاك الذهب في العالم في المجوهرات و40% في الاستثمارات و10% في الصناعة.

وتضم قائمة الدول أكبر منتجي الذهب الصين وأستراليا والولايات المتحدة وجنوب أفريقيا وروسيا وبيرو وإندونيسيا، بينما أكبر مستهلكين للمجوهرات الذهبية: الهند والصين والولايات المتحدة وتركيا والمملكة العربية السعودية وروسيا والإمارات العربية المتحدة.