الجامعة الألمانية تمنح طلاب الثانوية دراسة الحقوق.. الشروط والأوراق

تُصنف المنح التي تقدمها الجامعة الألمانية بالقاهرة على أنها واحدة من أفضل المنح التي ينتظرها طلاب الثانوية العامة، كونها تقدم برامج مميزة وفريدة من نوعها في مصر والشرق الأوسط.

وترصد «الوطن» تفاصيل منح الجامعة، التي تعمل على جذب خريجي المدارس الثانوية المتميزين أكاديميًا لتطوير قدراتهم وإمكاناتهم الشخصية.

تفاصيل منحة الدراسة في كلية الحقوق والدراسات القانونية

تتيح الجامعة الألمانية بالقاهرة، كل عام عدد من التخصصات العلمية والأدبية التي يمكن التقدم للحصول على منح دراسية من خلالها، ومن بين المنح التي يمكن للطلاب الحصول عليها الدراسة في كلية الحقوق والدراسات القانونية، والتي يمكن التقدم لها من هنــا، وتفاصيلها كالتالي:

- تمنح الجامعة الطلاب القدرة على إثبات أنفسهم كمحترفين في الممارسة القانونية والقضاء من خلال تطبيق المعرفة التقنية والمهارات الفكرية المكتسبة، فضلا عن المساهمة في المجتمع والمهنة من خلال التعامل مع تحليل وتصميم وتقييم المشاكل القانونية المعقدة في مختلف مجالات القانون.

- تمكن الدراسة بالحقوق، الطالب من الانخراط في التعلم مدى الحياة للتقدم مهنيًا وتطوير الترخيص في مجالات القانون والدراسات القانونية، إذ تمنح الطلاب وقتًا تدريسيًا وتعليميًا كبيرًا بالإضافة إلى حضور الندوات وورش العمل من أجل تزويد الطلاب بالخبرة العملية الواقعية المطلوبة لبدء حياتهم المهنية كمحترفين.

- تركز منحة الجامعة الألمانية، بشكل كبير على تزويد خريجي القانون بالمهارات العملية التي من شأنها أن تسمح لهم بالانضمام إلى مهنة القانون بطريقة مناسبة من خلال تقنيات متغيرة ودروس متخصصة ودورات تدريبية لتمكين الخريجين من أن يكونوا أعضاء فاعلين في مهنة المحاماة سواء كمستشارين قانونيين أو محامين أو قضاة والانضمام إلى نقابات المحامين في البلدان الأخرى بعد إجراء دراسات إضافية.

- تمكن الدراسة خريجوا الجامعة الألمانية من التفوق في السوق الدولية في مجالات مثل المعاملات التجارية الدولية، التحكيم، القانون المدني، القانون الدولي العام، مهارات الدعوة، صياغة الاتفاقيات، التدريب العملي، قانون التجارة الدولي - منظمة التجارة العالمية، القانون التجاري، وكذلك الخاص قانون دولي.

الفصل الدراسي الأول في منحة الجامعة الألمانية

- يحصل الطالب في الفصل الدراسي الأول على مدخل إلى القانون «نظرية الحقوق القانونية - نظرية القانون»، ومقدمة في الاقتصاد السياسي، تاريخ النظم القانونية والاجتماعية في مصرالمنظمات الدولية والإقليمية، مقدمة في القانون العامالمبادئ العامة لحقوق الإنسان، اللغة الإنجليزية للأغراض الأكاديمية.

مبادئ الشريعة الإسلامية ضمن مواد الفصل الدراسي الثاني

وفي الفصل الدراسي الثاني يدرس الطالب مبادئ الشريعة الإسلامية، علم الجريمة والعقاب، البحث القانوني وصياغة الفتوى، بالإضافة لدراسة اللغة الألمانية للأغراض الأكاديمية، ولمعرفة باقي التفاصيل من هنــا.

الشروط المطلوبة للحصول على منح الجامعة الألمانية

1- اجتياز اختبارات القبول في GUC.

2- يجب اجتياز اختبار الكفاءة للطلاب الراغبين في الحصول على منحة في كليات العلوم التطبيقية والفنون أو الهندسة المعمارية.

3- ضرورة الالتزام بجميع اللوائح الخاصة بالجامعة الألمانية بالقاهرة، بالإضافة إلى لوائح الإسكان بها.

الأوراق المطلوبة للحصول على منح الجامعة الألمانية

- تقديم شهادة الثانوية العامة.

- تقديم شهادة الميلاد الأصلية.

- تقديم 6 صور حديثة بحجم جواز السفر «لا يزيد عمرها عن سنة».

- تقديم نموذج الخدمة العسكرية «نموذج 2 جوند» للطلاب المصريين فقط.