إصابة 11 شخصًا في حادث انقلاب ميكروباص على «صحراوي» المنيا

أصيب 11 شخصًا، اليوم الجمعة، إثر وقوع حادث مروري على الطريق الصحراوي الغربي بمحافظة المنيا، وجرى نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أجرة على الطريق الصحراوي الغربي، وتحديداً أمام قرية بلنصورة بمركز أبوقرقاص، إثر اختلال عجلة القيادة بيد قائدها، مما أدى إلى وجود عدد من المصابين.

نقل المصابين إلى مستشفى ملوي

وبانتقال قوات الأمن إلى موقع البلاغ، تبين إصابة 11 شخصًا بإصابات متنوعة، ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفة باليد والساقين واشتباه ما بعد الارتجاج، وتم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج.

تحرر محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وتمت إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الصحراوي الغربي.

حادث سيارة بالقرب من محور سمالوط

وفي واقعة أخرى، شهد الطريق الصحراوي الغربي بالمنيا، قبل أسبوع، حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالقرب من محور سمالوط، ونتج عن ذلك إصابة 5 أشخاص، وتمت إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي، وتحديدًا بالقرب من محور سمالوط ووجود مصابين، وبانتقال قوات الأمن تبين إصابة 5 أشخاص بإصابات متنوعة، ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفه باليد والساقين وما بعد الارتجاج، إثر اختلال عجلة القيادة بيد قائدها مما أدى إلى وقوع الحادث.