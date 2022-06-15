انتشال جثث ربة منزل وأطفالها الثلاثة من ترعة الإبراهيمية في المنيا

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، جهودها لكشف ملابسات العثور على جثث ربة منزل وأطفالها الثلاثة غرقى في ترعة الإبراهيمية بين مركزي بني مزار ومطاي، في ظروف غامضة.

انتشال جثث أم وأطفالها

وكانت فرق الإنقاذ النهري تمكنت من انتشال الجثث، وأفادت التحريات الأولية بأن الضحايا هم: «أسماء. م» 39 عاما ربة منزل، وأطفالها «زياد. م» 6 أعوام، وأحمد 5 أعوام، وعبدالرحمن 3 أعوام، مقيمون جميعا بمركز سمالوط، وجرى نقلهم إلى مشرحة مستشفى بني مزار العام.

التحقيق مع الزوج

وتجري الأجهزة الأمنية تحقيقات مع والد الأطفال، للتعرف على أسباب الحادث وكشف ملابساته، وجرى تحرير المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وشهدت المنيا قبل أسبوعين، غرق طالب أثناء تواجده أمام شاطئ ترعة الإبراهيمية أمام قرية ماقوسة، وتبين أنه سقط في الترعة أثناء الصيد بعدما اختل توازنه، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثة.

وقبل نحو عام سقط تروسيكل محمل بالمواطنين بترعة اليوسفي غرب مركز أبو قرقاص في جنوب المنيا، ونتج عن ذلك مصرع 4 أشخاص.