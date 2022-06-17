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محمود مسلم

سقوط منطاد إسرائيلي شمال غزة.. والاحتلال يقصف شرقي بيت حانون

كتب:

محمد الليثي
01:51 م | الجمعة 17 يونيو 2022
المنطاد الإسرائيلي

المنطاد الإسرائيلي

سقط منطاد عسكري إسرائيلي يستخدم للمراقبة والتجسس، في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، منذ قليل، وتمكن فلسطينيون من السيطرة على المنطاد، الذي لم تعرف أسباب سقوطه حتى الآن. 

كاميرات تجسس

وقال شهود عيان إن المقاومة الفلسطينية في غزة سيطرت على كل كاميرات التجسس التي كان المنطاد مجهز بها، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء «سما» الفلسطينية.

قصف بيت حانون

وأفادت مصادر محلية للوكالة أن المدفعية والطيران الإسرائيلي قصفا منطقة زراعية شرقي بلدة بيت حانون شمال غزة بعد سقوط منطاد المراقبة.

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محمد الليثي
بقلم محمد الليثي

صحفي وباحث متخصص في الشؤون الإسرائيلية ومترجم لغة عبرية - حاصل على ليسانس آداب قسم اللغات الشرقية بجامعة القاهرة عام 2011