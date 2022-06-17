سقوط منطاد إسرائيلي شمال غزة.. والاحتلال يقصف شرقي بيت حانون

سقط منطاد عسكري إسرائيلي يستخدم للمراقبة والتجسس، في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، منذ قليل، وتمكن فلسطينيون من السيطرة على المنطاد، الذي لم تعرف أسباب سقوطه حتى الآن.

كاميرات تجسس

وقال شهود عيان إن المقاومة الفلسطينية في غزة سيطرت على كل كاميرات التجسس التي كان المنطاد مجهز بها، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء «سما» الفلسطينية.

قصف بيت حانون

وأفادت مصادر محلية للوكالة أن المدفعية والطيران الإسرائيلي قصفا منطقة زراعية شرقي بلدة بيت حانون شمال غزة بعد سقوط منطاد المراقبة.