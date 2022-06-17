فاطمة كشري: جوزي كان بيضربني بسبب التمثيل بس بردو بحترمه (فيديو)

استعادت الفنانة فاطمة كشري ذكريات دخولها مجال التمثيل وغضب زوجها منها واعتداؤه عليها بالضرب، بسبب رفضه لهذا الأمر، خصوصًا أنها لم تكن لديها مواعيد محددة، ومن ثم تعود إلى منزلها في وقت متأخر من الليل، ويضطر زوجها لتعنيفها وضربها، وذلك حسب تصريحاتها لـ«تلفزيون الوطن».

فاطمة كشري تكشف تفاصيل علاقتها بزوجها

وحكت فاطمة كشري، عن تفاصيل غضب زوجها عزت ورفضه عملها بالفن: «كنت بتأخر، ولما أرجّع بالليل يضربني، أروح غضبانة عند أمي أشكي، وعلى الحال ده كتير، أمي تروح تقوله يا تيجي ترجعها يا تطلقها، يشتكي بإنِ كل يوم مع الأرتيست، ويقول أنا متجوزك مع إيقاف التنفيذ، الله يرحمه مات في 2014 وكان يقولي أنا برئ منك، عشان مش بقعد في البيت دقيقة واحدة».

واستطردت فاطمة كشري: «عشان أقنعه بالتمثيل، في مرة أخدته معايا وفعلًا جاله دور بلطجي في مسلسل أهلًا يا جدو العزيز مع فريد شوقي، وفي أحد المشاهد تقوم صفية العمري بضربه، لكنه احتج وعطّل التصوير، واتخانق وجابوله أمن الاستديو، ومن وقتها عِرف التعب اللي أنا فيه، واتفق معايا يا مسرح يا سينما ودراما، قولت مسرح عشان بحبه».

فاطمة كشري: الست هى اللي بتجيب لنفسها الضرب والشتيمة

وقالت إنها كانت تقابل غضب زوجها واعتداؤه عليها ضربًا بالصمت: «جوزي مينفعش أكون قوية عليه وأرد أصلًا، بسم الله ما شاء الله كان يسد عين الشمس، وأنا كبرت لقيت أمي تحترم أبويا وتقوله يا أسطى سيد، اللي بيحصل بين الرجل ومراته زي اللي بيحصل في القبر، يعني المفروض محدش يعرف عنه حاجة، والست هى اللي بتجيب لنفسها الضرب والشتيمة، أنا مش ضد الستات لكن برضه الرجل له احترامه ومش بحب الست اللي مش بتشغل عقلها».

وكانت الفنانة فاطمة كشري، قد كشفت عن تقدمها بطلب إلى رئاسة حي شبرا منذ عدة سنوات للحصول على ترخيص لمحل جديد، بدلًا من العربة الموجودة في الشارع وتبيع من خلالها أطباق الكشري، الأمر الذي يجعلها تتعرض لمضايقات، وتأكيدها أنها تقدمت بطلبات كثيرة إلى الحي منذ ما يزيد عن 5 سنوات، ولم يتم البت فيها حتى الآن.