أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 18-6-2022 مقابل الجنيه المصري

يحرص العديد من المواطنين على مطالعة أسعار العملات بشكل يومي ومستمر، سعيا منهم لمتابعة حركة الزيادة أو النقصان يوميًا، إذ إنها مرتبطة بشكل كبير بأسعار السلع الأخرى الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها، مثل الدولار واليورو والدينار الكويتي.

وتحرص بوابة «الوطن» بشكل دائم ومستمر على تقديم ما يبحث عنه المتابعين والقراء بشكل يومي، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير أسعار العملات في البنوك العاملة في مصر وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت الموافق 18 يونيو من عام 2022، والتي جاءت كالتالي:

سعر اليورو في بنك قناة السويس

سجل سعر اليورو في المصرف المتحد اليوم السبت الموافق 18 يونيو نحو 19.45 جنيه للشراء و19.67 جنيه للبيع، في حين بلغ سعر اليورو ببنك مصر اليوم نحو 19.50 جنيه للبيع و19.65 للشراء، كما وصل سعره ببنك قناة السويس لنحو 19.45 جنيه للبيع و19.67جنيه للشراء، وسجل سعره في البنك الأهلي المصري نحو 19.43 جنيه للبيع و19.43 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

وسجل سعر الجنيه الإسترليني في المصرف المتحد 22.70 جنيه للشراء و23.87 جنيه للبيع، اليوم السبت 18-6-2022، وفي بنك مصر بلغ نحو 23.42 جنيه للشراء و22.90 جنيه للبيع، ووصل سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي 22.65 جنيه للشراء و22.78 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

سجل سعر الريال السعودي مع بداية التعاملات في بنك مصر نحو 5.00 جنيه للبيع و4.68 جنيه للشراء، وفق الموقع الرسمي لكل بنك، كما بلغ في البنك المركزي نحو 5.00 جنيه للبيع و4.68 جنيه للشراء، ووصل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 5.00 جنيه للبيع، و4.68 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي اليوم نحو 5.09 جنيه للشراء و5.11 جنيه للبيع، كما وصل سعره في بنك مصر نحو 5.08 جنيه للشراء و5.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي

وجاء سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 18.71 جنيه للبيع، و18.77 جنيه للشراء، ووصل سعر الدولار ببنك مصر نحو 18.71 جنيه للبيع، و18.77 جنيه للشراء.