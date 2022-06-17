اعرف حالة الطقس غدًا السبت 18-6-2022.. معتدل الحرارة ليلاً على القاهرة

أعلن خبراء الرصد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية التابعة لهيئة الطيران المدني، تفاصيل حالة الطقس غدًا السبت 18 يونيو، مشيرة لحالة من الاستقرار في درجات الحرارة على كل الأنحاء وإن كانت مرتفعة نسبيًا في إدفو، حيث تصل إلى 41 درجة مئوية.

وأوضحت الأرصاد أنه من المتوقع أن تستمر الأجواء الحارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مائلة للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، شديدة الحرارة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب وشمال الصعيد نهارًا، أما ساعات الليل فتشهد أجواء لطيفة لمعتدلة.

حالة الطقس غدًا السبت

وأكدت الهيئة أن البلاد ستشهد غدًا نشاطًا للرياح، مع أجواء مشمسة فضلاً عن وجود طقس غائم جزئيًا على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

حالة البحر وارتفاع الأمواج

وكشفت الأرصاد أن حالة البحر الأبيض المتوسط سيكون نشاط الرياح معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر، أما حالة البحر الأحمر فتكون الرياح بين معتدلة إلى مضطربة ويتراوح ارتفاع الأمواج ما بين 1.5 إلى 2.5 متر، أما عن اتجاه الرياح فستكون شمالية غربية في البحرين.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

وجاءت تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة على كل مناطق ومحافظات الجمهورية وفق بيان هيئة الأرصاد على النحو التالي:

القاهرة 34 23

الإسكندرية 29 21

وادي النطرون 34 23

طنطا 34 23

شبين الكوم 34 23

دمنهور 32 22

بلطيم 28 21

مطروح 27 21

السلوم 29 21

سيوة 35 20

بورسعيد 29 21

دمياط 29 23

الزقازيق 34 23

المنصورة 34 23

الإسماعيلية 35 23

السويس 34 23

العريش 31 22

رفح 30 21

رأس سدر 36 24

نخل 34 19

نويبع 37 25

طابا 36 25

كاترين 30 18

الطور 36 25

شرم الشيخ 38 28

الغردقة 37 26

مرسى علم 38 26

الفيوم 35 24

بني سويف 35 24

المنيا 36 24

أسيوط 36 24

سوهاج 37 25

قنا 38 26

الأقصر 39 27

أسوان 40 27

إدفو 41 27

أبو سمبل 40 28

الوادي الجديد 39 26

شلاتين 36 25

أبو رماد 35 25

حلايب 33 27

رأس حدربة 32 28.