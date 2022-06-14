«الأرصاد»: أجواء حارة نهارا ونشاط للرياح على فترات متقطعة

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوي، إن محافظة القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد، ستشهد أجواء حارة نهارًا، ويكون الطقس مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

نشاط للرياح على السواحل الشمالية وجنوب سيناء

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ الرياح تنشط على السواحل الشمالية وعلى جنوب سيناء على فترات متقطعة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى بنسبة حدوث 20%.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية، والتي من المتوقع أن تكون كالآتي:

القاهرة 33 23

الإسكندرية 29 21

وادي النطرون 31 22

طنطا 32 21

شبين الكوم 33 23

دمنهور 30 21

بلطيم 28 20

مطروح 27 20

السلوم 29 21

سيوة 31 22

بورسعيد 29 21

دمياط 28 22

الزقازيق 33 22

المنصورة 32 21

الإسماعيلية 33 23

السويس 32 23

العريش 29 20

رفح 29 21

رأس سدر 36 24

نخل 33 18

نويبع 35 25

طابا 34 24

كاترين 29 17

الطور 34 25

شرم الشيخ 36 26

الغردقة 36 28

مرسى علم 38 23

الفيوم 34 23

بني سويف 34 23

المنيا 35 24

أسيوط 35 24

سوهاج 37 25

قنا 38 25

الأقصر 39 26

أسوان 40 26

إدفو 41 26

أبو سمبل 40 25

الوادي الجديد 38 26

شلاتين 35 24

أبو رماد 34 24

حلايب 30 23

رأس حدربة 31 24