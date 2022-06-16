والد الطفل عبدالرحمن يشكر السيسي على علاج نجله: فخور إني مصري

وجه خالد حسين سليم، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على علاج نجله عبد الرحمن، والموافقة على سفره إلى إيطاليا، من أجل إجراء عملية جراحية خطيرة بالقلب.

فخور إني مواطن مصري

أضاف «سليم»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، ويقدمه الإعلامي مصطفى بكري، اليوم، «الحمد لله ابني عمل العملية، ورجعنا أرض الوطن بسلام، وكل الفضل يرجع للرئيس الإنسان عبد الفتاح السيسي».

وتابع والد الطفل عبد الرحمن: «أنا فخور إني مواطن مصري، وكان نفسي أقابل الرئيس، علشان أشكره على وقوفه بجوار كل مصري، وهو أب لكل المصريين».

رئاسة الوزراء لم تتأخر عن المساعدة

واختتم خالد حسين سليم، بأن رئاسة الوزراء لم تتأخر عن المساعدة، وصرفت 20 ألف يورو من أجل تكاليف علاج عبد الرحمن، في حين أن تكلفة العملية كانت 25 ألف يورو وحينما تواصلت معهم مرة أخرى، صرفوا لي أكثر من 10 آلاف يورو وأجريت العملية لصغيري.