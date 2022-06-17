يبدأ من 15 ألف جنيه.. شروط ومستندات الحصول على قرض شخصي من البنك العربي الأفريقي

تتنافس البنوك العاملة في السوق المحلي على تقديم خدمات ومنتجات مصرفية متنوعة، أبرزها القروض الشخصية التي يستطيع من خلالها الأفراد تمويل عمليات الشراء للعديد من الممتلكات أو الاحتياجات الضرورية.

ويتيح البنك العربي الأفريقي الدولي إمكانية حصول الفرد على قرض شخصي تصل قيمته إلى 2 مليون جنيه لعملائه من العاملين أو الموظفين بالجهات الرسمية الحكومية أو الخاصة، أو من يمتهن الأعمال الحرة.

شروط الحصول على قرض شخصي من البنك العربي الأفريقي الدولي

يشترط البنك العربي الأفريقي للموافقة على منح تسهيلات ائتمانية للأفراد، أن يتم فتح حساب شخصي لدى البنك، بجانب بعض الشروط الأخرى الواجب توافرها، مثل:

- ألا يقل عمر الشخص عن 21 سنة، وألا يزيد عن 65 عاما عند انتهاء فترة السداد.

- إذا كان القرض بضمان الراتب الوظيفي، فيجب ألا تقل الفترة منذ تعيينه عن 6 أشهر.

- الحد الأدنى للتمويل يبدأ من 15 ألف جنيه، ويصل إلى 2 مليون جنيه كحد أقصى.

مستندات يجب تقديمها:

- صورة البطاقة الشخصية السارية.

الفئات المؤهلة للحصول على القرض الشخصي من البنك

- الموظفون بضمان رواتبهم، شرط أن يكون ثابت ويعمل لدى مؤسسة مشتركة بخدمات دفع المرتبات بالبنك العربي الأفريقي، أو غير مشتركة.

- أصحاب المهن الحرة.

مميزات الحصول على قرض شخصي من البنك العربي الأفريقي الدولي

- المرونة في فترات السداد، والتي قد تصل إلى 120 شهر.

- إمكانية رفع قيمة التمويل خلال فترة السداد.

- إتاحة تأجيل سداد الأقساط، بحد أقصى 3 أقساط خلال العام الواحد، بدون فرض غرامات تأخير.

- الحد من قيمة القسط الواحد، بمد فترة السداد.

- إصدار وثيقة تأمين على الحياة مجانا، طوال فترة السداد.