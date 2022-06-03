مليون جنيه قرض شخصي من بنك التعمير والإسكان.. اعرف الشروط

يقدم بنك التعمير والاسكان برنامجًا تمويليًا للعاملين بالقطاع الخاص، عبارة عن قرض شخصي مقابل تحويل الراتب بدون أية ضمانات، بجانب العديد من المزايا الأخرى للتمويل، وذلك في إطار تعديلات على تكاليف التمويل، بعد إقرار أسعار الفائدة الجديدة على خلفية رفع البنك المركزي الفائدة 2%.

تعرف على كيفية الحصول على مليون جنيه من بنك التعمير والإسكان في خطوات

1. قيمة القرض الشخصي تصل إلى مليون جنيه، في حالة تحويل الراتب، أو 500 ألف جنيه عند عدم تحويل الراتب.

2. الحصول على التمويل أو القرض الشخصي من بنك التعمير والإسكان بدون ضامن.

3. الحصول على سعر فائدة/ عائد مميز.

4. إصدار وثيقة تأمين على الحياة طوال فترة القرض، مجانية.

5. فترة السداد تبدأ من 6 أشهر، وتصل إلى 120 شهرًا عند تحويل الراتب، و60 شهر فقط عند عدم تحويل الراتب.

6. يمكن لأي شخص الحصول على القرض طالما بلغ 21 عاما، بشرط ألا يزيد العمر عن 60 عاما بنهاية التمويل.

المستندات والأوراق المطلوبة للحصول على قرض شخصي من بنك التعمير والإسكان

- صورة بطاقة الرقم القومي، سارية.

- إيصال مرافق أو خدمات حديث، لم يمر عليه 3 أشهر.

- بيان مفردات مرتب، معتمد من جهة العمل، أو كشف حساب لآخر 6 أشهر.

وحقق بنك التعمير والاسكان نتائج أعمال إيجابية وملموسة وفقا للمؤشرات التي كشفت عنها القوائم القوائم المالية للبنك للأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.

11.4% نمو بودائع بنك التعمير والإسكان خلال الربع الأول من 2022

وفي ذلك السياق، سجلت ودائع «التعمير والإسكان» نموا بنسبة 11.4% على أساس سنوي، لترتفع إلى 70,06 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2022، مقارنة بحوالي 62,9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

6.2% زيادة بحجم محفظة القروض خلال 3 أشهر

فيما سجلت محفظة القروض نموا بنسبة 6.2% على أساس سنوي، حيث زادت إلى حوالي 28,62 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بـ 26,94 مليار جنيه.