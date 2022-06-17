طالب جامعي ينهي حياته بـ«مبيد حشري» لعدم استقراره دراسيا في البدرشين

أنهى طالب جامعي، حياته، بتناول «مبيد حشري» في البدرشين، جنوب محافظة الجيزة، وذلك بسبب مروره بأزمة نفسية، حيث اكتشف أفرد أسرته تخلصه من حياته وأبلغوا رجال المباحث، لتحرر محضرا وتقرر عرضه على جهات التحقيق.

بلاغ يفيد تخلص الطالب من حياته

تلقى العقيد هشام بهجت، مفتش مباحث قطاع جنوب الجيزة، بلاغا يفيد تخلص طالب جامعي في البدرشين، من حياته إثر تناوله «مبيد حشري»، وجرى إخطار اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فوجه بانتقال رجال المباحث وتبين أن الطالب كان يمر بأزمة نفسية.

وكشفت التحريات أن الطالب أنهى حياته بسبب تنقله بين الكليات المختلفة وفشله دراسيا ومروره بأزمة نفسية، كما كشفت عدم وجود شبهة جنائة، وفقا لأقوال أفراد أسرته.

أسرة الطالب تؤكد مروره بأزمة نفسية

كما تبين من خلال سؤال أفراد أسرته، أنه كان يعاني من حالة نفسية سيئة، بسبب تنقله بين عدد من الكليات، وعدم استقراره دراسيا، وتم تحرير محضر، وقررت النيابة تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، والتصريح بدفنها عقب الانتهاء من التشريح.