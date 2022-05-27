طالب ثانوية بالفيوم ينهي حياته بـ«حبة الغلة» في ظروف غامضة

ساعات طويلة مرت على اختفاء «أيمن» الطالب بالصف الثاني الثانوي، حتى عثرت أسرته عليه، فاقدا الوعي بجوار حائط منزل جدته، بمنطقة منشأة عبد الله، بنطاق مركز شرطة الفيوم، ليتصلوا على الفور بالإسعاف، ونقلوه إلى أقرب مستشفى، إلا أنّه توفي، لتصاب أسرته بصاعقة شديدة، حينما علمت أنه أنهى حياته متناولا أقراص مكافحة تسوس القمح «حبة الغلة»، التي تسببت في إصابته بحالة تسمم حاد أنهى حياته.

بلاغ بإنهاء طالب لحياته

تعود تفاصيل الواقعة، إلى تلقي اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد محمد جلال زيدان، مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد بورد بلاغا من مستشفى الفيوم العام، بوصول طالب جثة هامدة، متأثرا بإصابته بتسمم حاد جراء تناول مادة سامة.

حبة الغلة أنهت حياته

انتقل ضباط مركز شرطة الفيوم، إلى المستشفى، وتبين مصرع Jحمدي أ. ح.»، 18 سنة، طالب بالصف الثاني الثانوي، مقيم بمنشأة عبد الله بنطاق المركز، وتبينّ أنه توفي متأثرا بتسمم حاد جراء تناوله أقراص حبة الغلة.

عثروا عليه بجوار منزل جدته

أكدت أسرة الطالب، أنه اختفى، وعثروا على جثته ملقاة بجوار منزل جدته، فاقدا الوعي، فاتصلوا بالإسعاف، ونقلوه إلى المستشفى، وتفاجئوا بوفاته إثر تناوله أقراص تسوس القمح دون أسباب واضحة، مؤكدين أنّه أنهى حياته، ولم يتهموا أي أحد بالتسبب في وفاته.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

جرى إيداع الجثة بمشرحة مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف الجهات المختصة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية، وأخطرت الجهات المختصة، التي تولت التحقيق، وأمرت بتسليم الجثة لذويها، لتشييع الطالب إلى مثواه الأخير بمقابر أسرته بالقرية.