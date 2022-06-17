«البيطريين» تناقش شروط قيد خريجي الجامعات الخاصة والأهلية والأجنبية بالنقابة

عرض الدكتور محمد سيف، الأمين العام لنقابة الأطباء البيطريين، مقترحا بشأن قيد الخريجين من الجامعات الخاصة والأهلية والأجنبية ومزاولة المهنة للأجانب وتسجيل المنشآت بالجامعات الخاصة.

وأكد الأمين العام لنقابة الأطباء البيطريين أن يقدم الخريج شهادة التخرج + شهادة المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات، على أن تكون رسوم قيد 1050 جنيها + 200 لإجراءات استخراج الترخيص القيد لخريجي الجامعات الأجنبية.

نقابة البيطريين

واشترط الحصول على الثانوية العامة علمي علوم بموجب شهادة الثانوية العامة، وأن يكون مجموعه بالشهادة الثانوية لايقل عن نظيره خريج الجامعات الخاصة الحاصل على شهادة القادرية يصدر من لجنة القيد قرار سنوي ينص على الحد الأدنى المعلن من مكتب التنسيق للجامعات الحكومية والخاصة ويضم ضمن ملف الخريج طالب القيد بالنقابة بعد ذلك في الحالات التي درست بجامعات أجنبية بمجموع شهادة الثانوية العامة أقل من الحد الأدنى المعلل لمك التنسيق لنظرائه بمصر تحال كل حالة إلى لجنة القيد لبحث موقفة التعليمي وموقف الجامعات الأصلية من خلال المجلس الأعلى للجامعات.

واشترط أن يرفق صورة من جواز السفر والصفحات الدالة على تأشيرات الدخول والخروج العامة في ذات العام، برفق شهادة تحركات صادرة من إدارة الجوازات.

وأشار إلى أنه سيكون هناك قاعدة عامة لخريجي الجامعات الخاصة والأجنبية، منها تقديم إفادة من الكلية / الجامعة بالتسلسل الدراسي (عدد سنوات الدراسة التي قضاها الخريج بالكلية، لبيان موقفه التعليمي واستمراريته من تاريخ الحصول على الشهادة الثانوية العامة وحتى التخرج من الضمان استمراريته بذات الكلية وعدم الجمع بين أكثر من مؤهل آخر) .

الأوراق والرسوم اللازمة لمزاولة المهنة للأجانب

وعن الأوراق والرسوم اللازمة لمزاولة المهنة للأجانب :

- تقديم صورة الموافقة الأمنية والاطلاع على الاصل سداد تعدي 3000 دولار للقيد أول مرة (ما عدا الحاصلين للوثيقة المصرية) سداد مبلغ اشتراك لكل سنه بنفس أرقام شرائح السداد القائمة بالنقابة ولكن بالدولار + 500 دولار.

- التوجه لوزارة الصحة بموجب خطاب من النقابة العامة.

- لا تزيد مدة القيد ومزاولة المهنة عن سنة (تجدد سنويا) أو بأي مدة أقل طبقا بتاريخ إنهاء الإقامة.

وعن تسجيل العيادات والمستشفيات والمعامل داخل الكليات الخاصة والأهلية، أكد أنه يتم سداد مبلغ 25000 جنيه للمستشفى على أن يتم تجديد هذا التسجيل كل خمس سنوات يتم سداد مبلغ 20000 جنيه لتسجيل العيادة التخصصية (ثابتة أو متنقلة) على أن يتم تجديد هذا التسجيل کل خمس سنوات.

- يتم سداد مبلغ 15000 جنيه لكل معمل بالكلية على أن يتم تجديد هذا التسجيل كل خمس سنوات.

ومن المقرر أن يصوِّت الحضور من أعضاء الجمعية العمومية على مقترح الأمين العام للنقابة، بشأن شروط تسجيل وانضمام خريجي الجامعات الخاصة والأجنبية.