فاطمة كشري: «مضروبة عين أنا وعيالي وبيحسدونا» (فيديو)

قالت الفنانة فاطمة كشري، إنها تؤمن بالحسد بشكل عام، وتخاف من عيون بعض الأشخاص الذين ينظرون لحياتها وأبناءها بشكل مخيف، بما يصيبهم بأمور سيئة، وذلك حسب تصريحاتها لـ«تلفزيون الوطن»، موضحة أنها تعمل على تحصين نفسها وأسرتها بالقرآن الكريم وأذكار الصباح والمساء.

فاطمة كشري: مش عارفة بيحسدوني على إيه؟

وأشارت فاطمة كشري إلى خوفها من الحسد بقولها «مضروبة عين أنا وعيالي، مش عارفة على ايه؟، على رأي المثل حسدوا الغجر على ضِل الشجر، لا بناكل ولا بنشرب أزيد من الناس، هما شوية الكشري اللي بنعملهم وببيعهم، بنتي مفيدة تعبت ورجليها بتوجعها مرة واحدة وأخدت حقن، وأن تعبت أنا كمان، وابني سيد كانت عينه وارمة».

وتابعت: «في ناس تيجي تاكل عندي من عربية الكشري، وتقعد تبص في الفلوس اللي بتدفع، مع إنها مفيش دي كلها فكة ومنفوشة على الفاضي».

تردد المعوذتين لتحصين نفسها وأسرتها من عيون الحسّاد

وأشارت إلى أنها «تعمل على تحصين نفسها وأولادها من عيون حسّادها بقولها: بحصّن نفسي من الحسد بقراءة القرآن والمعوذتين 3 مرات كل يوم، لو الدنيا كلها عايزة تأذيني محدش يقدر إلا بأمر ربنا، مش بعرف أقرأ ولا اكتب، لكن بقوم الصبح أقول ُتكالي عليك يارب يافتاح ياعليم يارزاق يا كريم».

تنتظر الموافقة على منحها ترخيص محل جديد بدلًا من الشارع

وعن بيع الكشري في منطقة شبرا، قالت: «المكان الذي أتواجد فيه بـ عربة الكشري، كان يجلس فيه زوجي أكثر من 50 عامًا، وبدوره تقدم بطلب إلى رئاسة حي شبرا للحصول على ترخيص محل في نفس المنطقة، ولكن توفى زوجي عام 2014 قبل انهاء الأمر، وفي عام 2016 تقدمت بطلب آخر للحصول على الترخيص، ولكن للأسف لم ينظر إليه أحد».

وتابعت: «جددت الطلب عام 2018 ولم يتم النظر إليه أيضًا من قبل رئيس الحي السابق، ولكن رئيس الحي الجديد محمد عبد الوهاب، أرسل 4 مهندسين وعاينوا المكان وفي انتظار الموافقة وانهاء حكاية التراخيص»