إصابة شخصين فى تصادم سيارتين ملاكي على طريق ساقلتة بسوهاج

أصيب شخصان بجروح وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم، نتيجة حادث تصادم بين سيارتين ملاكي على طريق ساقلتة، بمحافظة سوهاج، اليوم الثلاثاء، بسبب وجود مخالفة «إشغال طريق»، مما أدى إلى اختلال عجلة القيادة بيد أحد سائقي السيارتين، لتصطدم بالسيارة الأخرى.

إخطار أمني بحدوث تصادم على طريق ساقلتة

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، مدير أمن سوهاج، إخطاراً من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين، بدائرة مركز ساقلتة، وعلى الفور، انتقلت وحدة بحث جنائي إلى موقع الحادث، لإجراء المعاينات اللازمة.

تفاصيل الواقعة وإصابة قائدي السيارتين

تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي، قيادة المدعو «فاروق أ. ص. أ.»، 35 سنة، عامل، يقيم بدائرة مركز ساقلتة، اختلت عجلة القيادة بيده، مما أدى إلى اصطدام سيارته بأخرى ملاكي، قيادة المدعو «علي ص. ع. م.»، 33 سنة، حاصل على بكالوريوس تجارة، يقيم بدائرة مركز ساقلتة في محافظة سوهاج.

نتج عن الحادث إصابة سائق السيارة الأولى باشتباه ما بعد الارتجاج، حيث تم نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعي، بينما أصيب سائق السيارة الثانية بكدمة في الذراع الأيمن، وتم نقله إلى مستشفى ساقلتة المركزي.

المصابان يرويان تفاصيل الحادث: إشغال طريق السبب

وبسؤال السائقين المصابين، أفاد سائق السيارة الأولى بأنه أثناء قيادة سيارته على طريق «ساقلتة - سوهاج»، اختلت عجلة القيادة بيده، نتيجة لوجود «إشغال طريق»، يتمثل في مخلفات تبطين ترعة ساقلتة، مما جعله لا يتحكم بعجلة القيادة، ويصطدم بالسيارة المقابلة، بينما أكد قائد السيارة الثانية أنه فوجىء بالسيارة القادمة بمواجهتة تصطدم به، ولم يستطع مفادتها.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية، كما تم إزالة أثار الحادث وإعادة تسيير الحركة المرورية على الطريق.