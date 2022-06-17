حازم المنوفي استقرار للسلع الغذائية الاستراتيجية وارتفاع لأسعار البيض

قال حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة البقالة التموينية والعطارة بغرفة الإسكندرية التجارية، إن أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية (الزيوت والسكر والأرز والمكرونة والدقيق والألبان والجبن) عند نفس معدلات الأسبوع الماضي، فيما انخفضت أسعار بعض أنواع البسكويت، وارتفعت أسعار البيض.

المنتجون والموزعون لم يخفضوا الأسعار

وقال المنوفي، في التقرير الأسبوعي للشعبة، إن المنتجين والموزعين لم يخفضوا الأسعار التي شهدت تراجعا عالميا مثل الدقيق والزيت، وارتفعت أسعار البيض بقيمة تتراوح بين 3 و5 جنيهات للطبق الـ30 بيضة، حيث ارتفع من 60 إلى 65 جنيها.

وأوضح أنه لا توجد أي مبررات لرفع سعر البيض، خاصة أنه لدينا اكتفاء ذاتي منه منذ عدة أعوام، وبالتالي ليس هناك أي أسباب للارتفاع مجددا، ما يدل على تحكم عدد قليل من الموزعين للبيض على مستوى الجمهورية في الاسعار ارتفاعا وانخفاضا، وكذلك سلعة الأرز لم تنخفض أسعارها رغم اقتراب موسم الحصاد، ورغم أنه سلعة محلية بكل مدخلات إنتاجها، وليس لها علاقة بالارتفاعات العالمية، وأيضا لم تخفض شركات الزيوت الأسعار رغم انخفاضها عالميا.

على الحكومة وضع أسعار للتوريد لمنع التلاعب

وطالب المنوفي، الحكومة أن تقوم بدور في هذا الموسم وتضع أسعار للتوريد كما حدث في القمح لمنع تلاعب كبار تجار الأرز، الذين يشترون الأرز بسعر منخفض في موسم الحصاد من الفلاحين ثم يرفع السعر تدرجيا وتعطيش السوق لجني أكبر قدر من المكاسب على حساب المستهلك البسيط.

وأوضح المنوفي، في التقرير الأسبوعي لـ شعبة المواد الغذائية، أن سعر السكر والدقيق سجل ما بين 12 إلى 13 جنيها للكيلو، وتراوح الأرز السايب بين 10 إلى 14 جنيها والأرز المعبأ من 12 إلى 16 جنيها للكيلو، وسعر الزيت (750 جراما) 28 جنيها، وكيس المكرونة 400 جرام سجل بين 6 إلى 7 جنيهات، وتراوح سعر كيلو اللبن الجاموسي بين 14 إلى 16 جنيها، وتراوح سعر اللبن المعبأ بين 19 إلى 20 جنيها للتر، وتراوحت الجبنة الفيتا بين 8 إلى 10 جنيهات للربع كيلو، و35 إلى 40 جنيها للكيلو، وتراوحت الجبنة البيضاء الطرية بين 48 و58 جنيها للكيلو، والجبنة البيضاء الناشفة تراوحت بين 50 إلى 60 جنيها للكيلو، والجبنة التركي تراوحت بين 98 إلى 120 جنيها للكيلو، والجبن الحمراء (فلمنك) والشيدر تراوحت بين 180 إلى 200 جنيه للكيلو، والجبنة الجودة من 190 إلى 220 جنيها للكيلو، والجبن الملح خفيف والكيري السايبة تراوحت بين 40 إلى 60 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الكريمة بين 60 إلى 80 جنيها، وتراوحت القشطة بين 100 إلى 140 جنيها للكيلو، والحلاوة السكرية تراوحت بين 40 إلى 60 جنيها، والعلب الصغيرة من 10 إلى 15 جنيها، والنصف كيلو من 20 إلى 25 جنيها، وارتفع سعر البيض إلى 65 جنيها للطبق بزيادة تتراوح بين 3 إلى 5 جنيهات، وتراوح سعر الزيتون بين 30 إلى 50 جنيها للكيلو، وتراوح سعر الجبن المثلثات من 5 إلى 22 جنيها.

وأشار المنوفي إلى أن أسعار السمنة الكيلو ونصف تراوحت بين 60 إلى 66 جنيها، والـ750 جراما تراوحت بين 30 و33 جنيها، فيما تراوحت أسعار التونة بين 15 إلى 35 جنيها، والسردين تراوح بين 12 إلى 15 جنيها، وتراوح البولوبيف البرازيلي بين 50 إلى 60 جنيها، وتراوح سعر الهامبورجر والكفتة الـ10 قطع بين 17.5 و50 جنيها.

ووفقا للمنوفي، تراوح سعر الشاي الربع كيلو بين 24 إلى 30 جنيها، وتراوح سعر البن بين 14 إلى 20 جنيها للعبوات الصغيرة، وتراوحت العصائر الصغيرة بين 3 إلى 5 جنيهات، وتراوح لتر العصائر بين 10 إلى 15 جنيها، وسجلت المياه الغازية 2 لتر 15 جنيها، واللتر الواحد 11 جنيها، وتراوحت أسعار المربى الـ400 جرام بين 12 إلى 20 جنيها، وتراوح عسل النحل نصف كيلو بين 30 إلى 50 جنيها.

وقال المنوفي، إن متوسط الأسعار حسب الجودة التعبئة والتغليف واسم المنتج، ولفت النظر إلى أن الزيادات الأخيرة التي شهدها أسعار السلع أثرت سلبا على التجار، حيث قللت من دوران رأس المال، خاصة أن المستهلك حينما ترتفع الأسعار يقلل تلقائيا من السلع التي يتم شراؤها.

وأكد المنوفي أن التاجر مؤدٍ للخدمات ووسيط وعارض للسلع بين المنتج والمستهلك وله هامش ربح محدد، وبالتالي من صالحه أن تنخفض الأسعار ليقوم ببيع أكبر كميات ممكنة من السلع، وشدد في الوقت نفسه على أن التاجر ليس له دخل في التسعير، وإنما تسعير المنتج والسعر يقتصر فقط على الشركات والمنتجين والموزعين.