مصرع طالبين بالإعدادية غرقا في ترعة «الكسارة» بالشرقية

لقي طفلان مصرعهما غرقا بترعة الكسارة المارة بمدينة الصالحية الجديدة في محافظة الشرقية، وذلك خلال السباحة داخل الترعة هربا من حرارة الجو.

غرق طالبي إعدادية

وكان اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا يفيد بمصرع «محمد . ص . ا» 13 عاما طالب بالصف الثالث الإعدادي، مقيم بمدينة الصالحية الجديدة، و«أحمد . م . س» 13 عاما طالب بالصف الثاني الإعدادي، مقيم بمدينة الصالحية الجديدة.

مصرع الطالبين خلال السباحة في ترعة الكسارة

وتبين أنهما فارقا الحياة وذلك أثناء محاولتهما السباحة في ترعة الكسارة بالمدينة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.