إسبانيا تعلن إجلاء 3000 شخص بسبب حرائق قرب حديقة بوي دو فو

إسبانيا تعلن عن إجلاء 3000 شخص بسبب الحرائق قرب حديقة بوي دو فو، وفقا لخبر عاجل عرضته فضائية العربية.

الإجلاء الثاني خلال شهر يوليو

جدير بالذكر أنه جرى إجلاء أكثر من 3000 شخص ونقلهم إلى بر الأمان في إسبانيا الأسبوع الماضي، بعد اندلاع حريق في غابة تقع بمنطقة «كوستا ديل سول» السياحية في جنوب إسبانيا، وفقا لوكالة رويترز.

وكانت النيران قد اندلعت لأسباب مازالت غير واضحة، فيما تتعرض منطقة «بيناهافيس» التي يعيش بها 8000 نسمة، وقرية «بوجيرا» في الغرب والتي يعيش بها 300 نسمة، للخطر، بحسب ما أكده موقع روسيا اليوم

إصابة أفراد الإطفاء

وذكرت تقارير صادرة عن السلطان الإسبانية أن درجات الحرارة تجاوزت 30 درجة مئوية وسط حالة من الجفاف والرياح القوية، أدت إلى إعاقة جهود جهاز الإطفاء في السيطرة على الحرائق في المنطقة.

وكان حريق الغابات الذي استمر لمدة ستة أيام في سبتمبر الماضي، أتى على المنطقة المتضررة في سلسلة جبال سييرا بيرميجا، ودمر مساحات شاسعة من الغابات.