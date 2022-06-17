غرق شخصين في شاطئي الجفيرة وزاوية العوامة بمطروح

لقي شخصان مصرعهما خلال استحمامهما في شاطئين مختلفين بالضبعة في محافظة مطروح، وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف إلى الشواطئ وجرى نقلهما إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة النجدة اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادثين.

غرق في شاطئ الجفيرة بالضبعة

واستقبل مستشفى رأس الحكمة المركزي، مساء اليوم، جثة لشخص يدعى فؤاد عبدالهادي نوح عبدالغفار 16 سنة، إثر ادعاء غرق في شاطئ الجفيرة التابع لمركز ومدينة الضبعة.

غرق في شاطئ زاوية العوامة بالضبعة

وشهد شاطئ زاوية قرية العوامة في الضبعة غرق لشخص يدعى أحمد موسى عبدالعال 15 سنة، وجرى إنقاذه بين الحياة والموت، ونقله إلى مستشفى رأس الحكمة المركزي، ولفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله المستشفى.

تحذيرات محافظة مطروح

كانت محافظة مطروح وجهت تعليمات نشرتها منذ أيام على الصفحة الرسمية لها على مواقع التواصل الاجتماعي بعدم النزول البحر إلى الشواطئ المفتوحة أو التي لا توجد بها خدمات، حفاظا على أرواح المواطنين من الغرق، والتوجه لأقرب شاطئ به خدمات للنزول به.