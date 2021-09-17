لقي شاب مصرعه غرقا، منذ قليل، بشاطئ الرميلة شرق مدينة مرسى مطروح، وحاول فريق «غطاسين الخير»، المتطوع إنقاذه إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة، وتوجهت سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل الجثمان عقب انتشاله إلى مستشفى مطروح العام.

غرق شاب بشاطئ الرميلة في مطروح

واستقبل مستشفى مطروح العام جثة «أحمد مساعد مسعود»، 17 سنة، ومقيم بمساكن حي الزهور في الكيلو 4 بمدينة مرسى مطروح، وجرى التحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

التحفظ على جثة حادث غرق مطروح

وانتقل إلى موقع الحادث مباحث قسم شرطة مطروح، وجاري فحص الواقعة والتعرف على أسباب الغرق، وملابسات حدوثه، تزامنا مع التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق، لحين صدور قرار بتسليم المتوفي لأسرته والتصريح بدفن الجثة.