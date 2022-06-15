طالب وطالبة بالأزهر يتخلصان من حياتهما بسبب الامتحانات بالغربية

تخلص طالب في الصف الثالث الثانوي الأزهري، مقيم قرية كوم النجار، إحدى قرى مركز بسيون بالغربية، من حياته متناولا حبة حفظ الغلال، بسبب صعوبة الامتحانات، ومروره بأزمة نفسية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، التي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة، لبيان سبب الوفاة، والتصريح بدفنها، وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، ومعرفة ملابساتها، ووجود شبهة جنائية من عدمه.

صعوبة الامتحانات

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطار من نقطة شرطة مستشفى طنطا الجامعي، بوصول محمد جميل صقر، طالب في الصف الثالث الثانوى الأزهري، ومقيم بقرية كوم النجار بدائرة مركز بسيون، مصابا بحالة إعياء شديدة وقئ مستمر وحالته الصحية غير مستقرة، إثر تناوله حبة حفظ الغلال السامة، ورغم محاولات الأطباء في إنقاذه، غير أنه لفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله إلى المستشفى.

وتبين من التحريات والمعاينة، إقدام الطالب على التخلص من حياته بحبة حفظ الغلال، لمرورة بأزمة نفسية بسبب صعوبة الامتحانات، وعدم قدرته على الإجابة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، التي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة، لبيان سبب الوفاة، والتصريح بدفنها وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

رسبت في مادتين

كما شهدت قرية الجميزة، إحدي قرى مركز السنطة، تناول طالبة في الصف الثاني الثانوي الأزهري حبة حفظ الغلال السامة، بسبب رسوبها في مادتين.

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، اخطارا يفيد، مصرع «منه.س. ح» 15 عاما، طالبة فى الصف الثاني الثانوي الأزهري، مقيمة بقرية الجميزة، مركز السنطة، إثر تناولها حبة الغلال بهدف التخلص من حياتها بعد رسوبها في مادتين، وتبين أن الطالبة كانت تعانى من حالة نفسية سيئة بسبب رسوبها في مادتين، على إثرها تناولت حبة حفظ الغلال ولفظت أنفاسها، وتم نقل الجثة الى مستشفى طنطا الجامعي، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها.