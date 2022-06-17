الجبالي: التغيرات المناخية مسؤولية الدول المتقدمة وعليها تحمل النتائج

قال المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب المصري، إن الأسباب الأساسية لتغيرات المناخ ترجع إلى الدول المتقدمة، فالدول النامية هي ضحية للانبعاثات الحرارية ومصر لا تسبب إلا نسبة ضئيلة جدا من التغيرات المناخية، ومع ذلك هي أكثر الدول مناداة للدول المتقدمة لتحمل نتائج أعمالها الصناعية وتأثيراتها على التغيرات المناخية، لافتا إلى أنه في المؤتمر السابق تعهدت الدول المتقدمة بضخ 100 مليار دولار لتساعد الدول النامية على التكيف مع مشكلة تغير المناخ، خاصة وأن المشكلة تجمع بين المتسبب في التغيرات وبين المتأثر بتلك التغيرات.

العدالة المناخية مصطلح دقيق وتردد كثيرا في الآونة الأخيرة

وأوضح الجبالي، خلال استضافته في لقاء خاص على قناة إكسترا نيوز مع الإعلامي محمد عبد الرحمن على هامش ختام فعاليات المؤتمر الثامن للبرلمانين الشباب، أن العدالة المناخية مصطلح دقيق وتردد كثيرا في الآونة الأخيرة وتقتضي أن يتحمل المتسبب الأكبر وهو الدول المتقدمة، والمصانع لديها تنتج انبعاثات تؤثر على درجة حرارة الكون فمن العدالة أن يتحمل المتسبب آثار ذلك في الدول الأقل تقدما ويسهم في مشروعاتها نحو التحول للاقتصاد الأخضر.

قضية المناخ هي قضية شبابية

وأكد رئيس مجلس النواب المصري، أن قضية المناخ قضية شبابية لأنهم أصحابها من الدرجة الأولى، فالتغيرات المناخية ستؤثر على مستقبلهم هم، مشددا على أن المشكلة في غاية الخطورة والانبعاثات الحرارية تضر العالم، وبدأت درجات الحرارة بالارتفاع، وهناك هدف لتوقف زيادة ارتفاع الحرارة عند درجة ونصف والكل يعمل على هذا الهدف.