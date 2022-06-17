الاستعلام عن مخالفات السيارات 2022 برقم اللوحة.. اتبع هذه الخطوات

عند القيادة يتعرض الكثيرون للغرامات نتيجة ارتكابهم أخطاء خلال استقلال سياراتهم الخاصة، لذا يهتم الكثيرون بطرق وكيفية الاستعلام عن مخالفات السيارات 2022 برقم اللوحة من المنزل دون عناء الوقوف في طوابير المصالح الحكومية، وهو ما يمكن الحصول عليه ومعرفته من خلال رابط موقع النيابة العامة التي تتيح ذلك تيسيرا على المواطنين.

ويمكن الاستفادة من عدة خدمات خاصة بالمرور من خلال الموقع الرسمي للنيابة العامة المخصص لخدمات المرور المختلفة، والذي يمكن لكافة المواطنين الوصول إليه إلكترونيا، وفيما يلي وفي إطار اهتمام الكثيرون وبحثهم نعرض طرق الاستعلام عن مخالفات السيارات 2022 برقم اللوحة.

الاستعلام عن مخالفات السيارات 2022 برقم اللوحة

1- على الراغبين في الاستعلام عن مخالفات السيارات 2022 برقم اللوحة الدخول إلى موقع النيابة العامة المخصص لخدمات المرور من خلال الضغط هنا.

2- بعد الدخول على الرابط ستظهر الصفحة الرئيسية للموقع منها خيار «خدمات المرور».

3- انقر على خيار «الاستعلامات» ثم الضغط على أيقونة باسم «استمرار» الموجودة أسفلها.

4- اكتب رقم اللوحة الحروف والأرقام في المكان المخصص.

5- وبعدها ستظهر لك بيانات رخصة المركبة وإجمالي مخالفات المرور المستحق دفعها.

الاستعلام عن مخالفات المرور

في حالة الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات يتم الضغط على أيقونة الاستعلام عبر رابط موقع النيابة العامة، ثم ستظهر النافذة الجديدة المخصصة لها.

ستظهر لك خانة املأها عن طريق كتابة كافة البيانات المطلوبة، والتي يأتي من أبرزها الاختيار بشأن اللوحة ما بين «حروف وأرقام» أم «أرقام فقط».

وبعدها يتطلب منك كتابة رقم الرخصة كاملا.

وبعد الانتهاء من كتابة جميع البيانات المطلوبة، عليك الضغط على أيقونة باسم إجمالي مخالفات المرور.

بعد انتهاء من كتابة كافة البيانات والانتهاء من جميع الخطوات السابقة سوف يظهر أمامك على الفور بيان كامل بالمخالفات الموجودة على السيارة.