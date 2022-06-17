محافظ أسيوط يتابع الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة

التقى اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، في مكتبه بديوان عام المحافظة، كلا من محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ومحمد النمر، مدير عام التعليم الفني، لمتابعة الاستعدادات النهائية لاستقبال امتحانات الثانوية العامة والمقرر انطلاقها يوم الإثنين الموافق 20 يونيو الجاري وتنتهي 21 يوليو 2022.

الاستعداد الجيد لامتحانات الثانوية العامة

وأكد محافظ أسيوط على ضرورة الاستعداد الجيد لاستقبال الامتحانات من خلال سرعة الانتهاء من تجهيز اللجان الامتحانية بالإضاءة الكافية والمراوح والمبردات، للتغلب على حرارة الجو، وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الأمراض والأوبئة، وتوفير مصدر بديل للكهرباء تفاديا لانقطاعها في أي وقت، حتى لا تؤثر على العملية الامتحانية ولخلق بيئة مناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، وكذلك الانتهاء من تجهيز الاستراحات المخصصة للمشاركين في العملية الامتحانية، والتأكد من توافر جميع الخدمات الأساسية بها.

بروتوكولات تعاون لضمان تأمين امتحانات الثانوية العامة

كما ناقش المحافظ، الموقف التنفيذي لبروتوكولات التعاون الموقعة بين مديرية التربية والتعليم والجهات المعنية لتوفير كافة أوجه الاستعدادات اللازمة لخروج عملية الامتحانات بالشكل المطلوب، حيث تم مناقشة الموقف التنفيذي لبروتوكول التعاون مع مديرية الأمن، لضمان كافة إجراءات التأمين لكافة مراحل أعمال الامتحانات، وكذا مناقشة بروتوكول التعاون مع مديريات التموين والصحة والتأمين الصحي والكهرباء لتوفير المتطلبات، موجها بضرورة توفير مولد كهربائي بكل مواقع الكنترولات واللجان لمواجهة أي طارئ، مع نشر سيارات التدخل السريع لمواجهة أي أعطال كهربائية بمحيط ومقار اللجان، بالإضافة إلى التنسيق مع مديرية الصحة وهيئة التأمين الصحي والإسعاف لتوفير سيارة إسعاف وأطقم طبية بكل إدارة تعليمية.

غرف عمليات على مستوى المحافظة

وأكد محافظ أسيوط على ضرورة الاتصال الدائم بين غرفة عمليات التربية والتعليم وغرفة الأزمات والعمليات الرئيسية بالمحافظة والغرفة المركزية لوزارة التربية والتعليم وغرف العمليات الفرعية بالمدن والمراكز، للتعامل مع أي مشكلات أو أحداث طارئة قد تحدث أثناء تأدية امتحانات الثانوية العامة، للعمل على حلها فورا، مشيرا إلى تكليفاته لرؤساء المدن بضرورة المتابعة على مدار الساعة.

كما شدد على التأكد من توافر كافة التيسيرات اللازمة والتعاون مع الجهات الأمنية المختصة بتأمين اللجان ومنظومة الامتحانات، وتكثيف أعمال النظافة بمحيط المدارس، ومنع الباعة الجائلين ورفع الإشغالات، وذلك لتوفير الهدوء في محيط لجان الامتحانات، والتأكد من سلامة كافة المرافق بجميع المدارس التي بها لجان امتحانات.

جاهزية اللجان الامتحانية في أسيوط

وأوضح محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن المديرية قامت بالتنسيق مع مديريتي الأمن والصحة وهيئة التأمين الصحي ورؤساء المراكز والمدن والأحياء لاستقبال امتحانات الثانوية العامة والتأكد من جاهزية اللجان الامتحانية.

كما لفت إلى أنه تم التنسيق مع مديرية الأمن وتحديد مسارات وخطوط سير السيارات اللازمة لنقل صناديق أوراق الأسئلة والأجوبة من مركز توزيع الأسئلة لمقار اللجان الامتحانية، مشيدًا بدعم محافظ أسيوط للعملية التعليمية بالمحافظة بشكل عام، وإشرافه ومتابعته اللحظية لخطة الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة بشكل خاص، مضيفا أنه تم تجهيز كافة الأماكن لاستخدامها كاستراحات وقربية من لجان السير وتم توفير كافة وسائل الإعاشة والإقامة بها.