نتيجة أولى وثانية ثانوي.. وحقيقة حصول 3 مدارس بالجيزة على 22% نسبة نجاح

3 مدارس بإدارة الهرم التعليمية في محافظة الجيزة حصلوا على 22% نسبة نجاح في نتيجة أولى وثانية ثانوي، وعلى أساس ذلك رفضت المدارس إعلانها للطلاب، هكذا تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع توجيهات وزارة التربية والتعليم جميع المدارس بالبدء في إعلان نتائج الامتحانات.

نتيجة أولى وثانية ثانوي في المدارس

قال أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم، إن نتيجة أولى وثانية ثانوي جرى إعلانها اليوم في مدرسة الصفا والمروة ومدرسة الشهيد محمود عمر ومدرسة المنشية، موضحاً أنه لا صحة لما يثار بشأن عدم إضافة درجات الامتحانات الإلكترونية على المقالية قبل إعلان النتيجة.

فتح باب التظلمات لطلاب أولى وثانية ثانوي

وأضاف «سلومة» لـ«الوطن»، أن نتيجة أولى وثانية ثانوي معلنة في المدارس ويمكن لأي طالب الحصول عليها، مؤكداً أنه جرى فتح باب التظلمات لمدة 15 يوما أمام من يرغب من الطلاب.

من جانبه، كشف ناصر شعبان، مدير إدارة الهرم التعليمية، حقيقة حصول 3 مدارس بالإدارة على نسبة نجاح 22% في نتيجة امتحانات أولى وثانية ثانوي، قائلاً: «غير صحيح على الإطلاق لأن نسبة نجاح مدرسة الصفا والمروة 60% ومدرسة المنشية والشهيد محمود عمر تصل إلى 70%».

نتيجة أولى وثانية ثانوي في صورة تقديرات

وأضاف «شعبان» لـ«الوطن»، أن النتيجة أعلنت بعد مراجعتها جيدا، موضحاأن النتيجة متاحة في المدارس ويحصل عليها الطالب في صورة تقديرات وليس درجات طبقا لتعليمات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم.

وفي سياق متصل، كشف الدكتور طارق شوقي، حقيقة إعادة تصحيح الامتحانات الإلكترونية، قائلاً: «تصحيح امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيا بالكامل في جميع المواد الدراسية، دون تدخل أي عنصر بشري».

وأضاف «شوقي» في تصريح، على جروب «تعليمنا الجديد»، أنه لا توجد إعادة تصحيح إلكتروني، لافتا إلى أن الامتحانات عقدت ورقيا وإلكترونيا في المدارس المجهزة.