هجوم بصواريخ «جراد» يستهدف قاعدة «بعشيقة» العسكرية في مدينة الموصل

قالت فضائية «العربية» في خبر عاجل، إن هجوما بصواريخ «جراد» استهدف قاعدة «بعشيقة» بمدينة الموصل العراقية، التي تتواجد بها قوات تركية.

هجوم على قاعدة «زليكان» العسكرية

جدير بالذكر أن قاعدة «زليكان» العسكرية في محافظة نينوى شمالي العراق، تعرضت الشهر الماضي لهجوم أيضا أسفر عن سقوط 6 صواريخ في محيط القاعدة العسكرية.

وتتعرض قاعدتا زليكان وبعشيقة بشكل مستمر إلى قصف صاروخي من «أطراف مجهولة» وفقا لـ«روسيا اليوم».

الجيش الأمريكي يوسع قواعده شرقي سوريا

وفي سياق منفصل، أعلنت وسائل إعلام روسية أن الجيش الأمريكي يوسع قواعده شرقي سوريا ويعززها بدفاعات جوية، وفقا لـ«العربية».

وقالت مصادر بشرقي سوريا، إن القوات الأمريكية عملت على تعزيز محيط قاعدتها في منطقة جسم السد الشمالي بالقرب من استراحة وزير الري، من خلال إنشاء منظومة رادار حديثة على قواعد لنصب الرادار عليها وبناء عدد كبير من المستودعات الضخمة في محيطها، وفقا لـ«روسيا اليوم».

وأشارت المصادر، إلى أن القاعدة المذكورة هي من أولى القواعد التي أنشأتها القوات الأمريكية، وتضم مستودعات كبيرة ومركز قيادة ومهبطا للمروحيات العسكرية على جسم السد.