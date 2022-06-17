تفاصيل العملية الجراحية لـ محمد الحلو.. وأسرته ترفض العلاج على نفقة «الموسيقيين»

يجري الفنان الكبير محمد الحلو عملية جراحية يوم الأحد المقبل بأحد المستشفيات الخاصة الكبرى بالقاهرة بعد إصابته بانسداد وصل لأكثر من 80% من شرايين قدمه.

أسرة محمد الحلو ترفض العلاج على نفقة نقابة الموسيقيين

علمت «الوطن» أن العملية التي يفترض أن يُجريها محمد الحلو صباح يوم الأحد المقبل، هي عملية جراحية من أجل تركيب دعامات بالساقين، بسبب معاناته من انسداد بالشرايين.

محمد الحلو يعاني من انسداد شرايين بنسبة 80%

كما كانت نقابة المهن الموسيقية قد أعلنت اليوم بأن الفنان محمد الحلو رفض العلاج على نفقة النقابة لرغبته في ترك موارد النقابة لعلاج الحالات غير القادرة على العلاج، ونفس الأمر تكرر مع وزارة الصحة، ورفضت أسرة الفنان محمد الحلو الكشف عن المستشفى الذي سيجري فيه العملية من أجل عدم إرهاق الفنانين ومحبيه في الذهاب إليه.

نجل محمد الحلو: ادعوا له.. الحالة خطيرة

كان نجل الفنان محمد الحلو، أعلن منذ أيام، تعرض والده لأزمة صحية، وكتب خلال منشور عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أبويا وأخويا وصاحبي، وكل حاجة حلوة في حياتي الفنان الكبير محمد الحلو، يحتاج إلى دعاء كل محبيه، ليتجاوز الأزمة الصحية الخطيرة التي يمر بها».

وأضاف حمادة الحلو: «قرر الأطباء حاجته إلى عملية جراحية عاجلة، وتركيب دعامات، لإصابته بانسداد في شرايين الساقيين، يا رب اشفيه شفاء لا يغادر سقما».

يذكر أن الفنان محمد الحلو كان قد شارك مؤخرا في مهرجان الموسيقى العربية الذي تنظمه سويا دار الأوبرا المصرية مع وزارة الثقافة.