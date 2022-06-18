وسائل إعلام فلسطينية: جيش الاحتلال يقصف موقعا تابعا لحماس بـ10 صواريخ

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، قيام طائرات الاحتلال الإسرائيلي، قصف موقعا للفصائل الفلسطينية، وسط قطاع غزة، فيما قالت وكالة «معا» الفلسطينية، إن طائرات الاحتلال، شنت عدة غارات على موقع تابع لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة «حماس»، وسط قطاع غزة من خلال استهدافه بـ 10 صواريخ.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن منظومة «القبة الحديدية» اعترضت الصاروخ تم إطلاقه من قطاع غزة، باتجاه مدينة «عسقلان».

وأشارت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى أن صافرات الإنذار دوت في «عسقلان» ومستوطنات غلاف القطاع.

وفي سياق متصل، قتل، شاب من «النقب» بعد تعرضه لإطلاق كثيف من الرصاص، في «كفر قرع» داخل أراضي الـ48، وسط صمت وتخاذل شرطة الاحتلال الاسرائيلي في مكافحة العنف والجريمة في البلدات العربية.

وارتفع ضحايا العنف داخل أراضي الـ48 بلغ منذ مطلع العام الجاري 2022، إلى 41 قتيلا.