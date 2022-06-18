الجيش الروسي يقصف منطقة «أوديسا» بصاروخين من طراز «أونيكس»

قصف الجيش الروسي، منطقة أوديسا الواقعة على ساحل البحر الأسود، بصاروخين من طراز «أونيكس»، فيما دمرت القوات الأوكرانية، الصواريخ في الجو.

كما قصفت القوات الروسية، مصفاة «نفط كريمنشوك» بـ6 إلى 8 صواريخ، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

بينما طالب نواب جمهوريون، الإدارة الأمريكية برئاسة جو بايدن، برد واضح على ما وصفوها بالتهديدات الروسية باستخدام أسلحتها النووية، وقال النواب، إن تصريحات واشنطن لا تكفي لردع موسكو بعد تلويحها بالنووي، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

الرئيس الروسي يحذر من تسليم «كييف» صواريخ بعيدة المدى

وجاءت المطالبة الامريكية، عقب تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التي أكد فيها أن موسكو لن تتردد في استخدام ترسانتها النووية في حال تعرضها لتهديد وجودي، مشيرا في كلمته خلال منتدى «بطرسبرج الاقتصادي الدولي»، إلى أن بلاده لا تُهدد أحدا بالسلاح النووي.

وحذّر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، من تسليم كييف صواريخ بعيدة المدى، واشار المسؤول الروسي، إلى أن من سيفعل ذلك سيكون قد تجاوز الخطوط الحمراء.

وفي سياق متصل بثت قناة تلفزيونية روسية عامة، مقاطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي، لأمريكيين، أحدهما يدعي ألكسندر درويك والآخر يدعي أندي هوين، توجها للقتال كمتطوعين مع القوات الأوكرانية وباتا في عداد المفقودين منذ أيام.

مسؤولون أمريكيون يحذرون من خطر صدام مباشر بين واشنطن وموسكو في سوريا

من جانبها، نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، نقلا عن مسؤولين عسكريين أمريكيين، إنهم يحذرون من خطر صدام مباشر بين قوات «واشنطن» وموسكو في سوريا، واتهم المسؤولون، القوات الروسية بخطوات استفزازية.

وأوضح مسؤول عسكري أمريكي لـ«وول ستريت»، أن موسكو شنت غارة على مواقع في «منطقة التنف» بالقرب من الحدود السورية مع الأردن في جنوب شرقي سوريا يوم الأربعاء الماضي، حيث يدرب عسكريون أمريكيون مقاتلين محليين، مشيرا إلى أن روسيا، أبلغت الأمريكيين بالغارة مسبقا عبر قناة الاتصال.