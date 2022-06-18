التقديم للثانوي العام 2022.. الأوراق المطلوبة وقواعد القبول في المدارس

ينتظرالعديد من الطلاب وأولياء الأمور، التقديم للثانوي العام 2022، بعد إعلان نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية، ويكون القبول على مجموع الطالب في الترمين الأول والثاني فالدرجة الكلية 280 درجة في الإعدادية، فيما يختلف الحد الأدنى لتنسيق الثانوي العام، من محافظة لأخرى حسب عدد المدارس المتاحة والكثافة.

التقديم للثانوي العام 2022.. الأوراق المطلوبة

وتنشر «الوطن»، أوراق التقديم للثانوي العام 2022 وهي كالتالي:

- ملف تقديم ثانوي.

- شهادة نجاح الإعدادية.

- شهادة ميلاد كمبيوتر أصلية ثلاثية.

- صورتان من شهادة الميلاد.

- 2 طابع نقابة مهن تعليمية فئة جنيه.

- طابع دعم وتنمية وتمويل المشروعات التعليمة فئة عشرة جنيهات.

- طوابع عشرة جنيهات أي فئة بريد.

- 6 صور شخصية.

- 2 صورة بطاقة ولي الأمر «الأب والأم».

- بالنسبة للطالبات طابع دعم وتمويل المشروعات فئة عشرة جنيهات يوضع على إقرار عدم الزواج .

- إحضار ما يفيد عمل والدي الطالب بالنسبة لأبناء العاملين بالتربية والتعليم.

- دوسيه بلاستيك يوضع بداخله الملف.

- بالنسبة للطلاب الأيتام صورة شهادة وفاة الوالد.

- بالنسبة للطالب المستفيد من معاش التكافل والكرامة إحضار صورة الفيزا التي يصرف بها الأب أو الأم.

التقديم للثانوي العام 2022 في مدارس اللغات

وحددت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، قواعد قبول الطلاب أثناء التقديم للثانوي العام 2022 في مدارس اللغات للعام الدراسي الجديد 2022-2023، مشددة على جميع الطلاب وأولياء الأمور بضرورة الالتزام بها وبالأوراق المطلوبة للتقديم.

قواعد القبول بالثانوي العام 2022

- يقبل الناجحون الذين حصلوا على شهادة إتمام الدراسة بالتعليم الأساسي في نفس المدرسة بشرط نجاحهم في امتحان المستوى الرفيع للغة الإنجليزية.

- في حالة وجود أماكن بعد ذلك يجرى التنسيق بقبول غيرهم من مدارس لغات لا توجد بها المرحلة الثانوية.

- في حالة عدم وجود قسم ثانوي بمدرسة اللغات التي أتم الطلاب تعليمهم فيها تتولي المديرية أو الإدارة التعليمية المختصة تنسيق قبولهم في المرحلة التالية بمدارس اللغات الواقعة في دائرتهم.