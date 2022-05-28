إغلاق بوابة نتائج التعليم الأساسي 2022 برقم الجلوس.. اعرف هتعمل إيه؟

جرى نقل خدمات بوابة نتائج التعليم الأساسي 2022 برقم الجلوس إلى موقع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، والذي يشمل جميع نتائج المراحل التعليمية المختلفة برقم الجلوس بداية من نتائج الصف الرابع الابتدائي والخامس والسادس الابتدائي حتى الصفين الأول والثاني الإعدادي، لكن تم تفعيلها بالرقم القومي للطالب.

بوابة نتائج التعليم الأساسي 2022 برقم الجلوس

وأكدت المديرية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن بوابة نتائج التعليم الأساسي 2022 برقم الجلوس تم تحويلها إلى رابط البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة، موضحة أن جميع الخدمات الخاصة بالعملية التعليمية متاحة عليها سواء النتائج أو حتى التحويلات والأخبار المتعلقة بسير الامتحانات.

وفي سياق متصل، قال ياسر أنس، مدير التعليم العام بمديرية التربية والتعليم في محافظة القاهرة، إن نتائج التعليم الأساسي 2022 متاحة على موقع المديرية، موضحا أنه يمكن للطلاب الحصول عليها بالرقم القومي ومتاحة أيضاً في المدارس طبقاً لتعليمات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

نتائج التعليم الأساسي 2022 بالألوان لرابعة ابتدائي

وأضاف «أنس» لـ«الوطن»، أن نتائج التعليم الأساسي 2022 تشمل نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالألوان وليس الدرجات كاللون الأزرق والأحمر والأصفر والأخضر، أما نتيجة الصفين الخامس والسادس الابتدائي متوفرة بالدرجات التي حصل عليها الطالب في جميع المقررات الدراسية.

خطوات الحصول على نتائج التعليم الأساسي 2022

- الدخول على موقع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

- اختيار خانة نتيجة الطلاب.

- كتابة الرقم القومي.

- اختيار المرحلة الدراسية.

- اختيار العام الدراسي.

- اختيار الصف الدراسي.

- اختيار الفصل الدراسي.

- الضغط على خانة «عرض النتيجة».

وأشار ياسر أنس، إلى أن امتحانات التعليم الأساسي عقدت ورقياً في المدارس في لجان مؤمنة ومراعية للإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد كتعقيم وتطهير اللجان الامتحانية وإلزام الطلاب بارتداء الكمامة.