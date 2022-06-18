وظائف شاغرة داخل الجامعة الألمانية في القاهرة.. اعرف الشروط والمهام

أعلنت الجامعة الألمانية في القاهرة عن حاجتها لشغل وظائف جميعها متعلقة بهيئة التدريس داخل الصرح التعليمي للعمل بالجامعة التي تقع في منطقة التجمع الخامس، وذكرت عددًا من المؤهلات والمهام الوظيفية التي يتطلب توافرها في المتقدمين للوظائف الشاغرة.

1- وظيفة محاضر / مدرس - تصميم جرافيك - تصميم خط لاتيني وعربي

بحسب الجامعة فإن الوظيفة المطلوبة للعمل داخل كلية العلوم التطبيقية والآداب بشروط ومهام تفاصيلها على النحو التالي:

- يجب على المتقدمين لوظيفة محاضر / مدرس أن يكونوا حاصلين على درجة الماجستير أو دبلوم ألماني.

- يجب أن يتمتع المتقدمون لشغل وظيفة محاضر بخبرة عملية لا تقل عن 5 سنوات و3 سنوات في التدريس.

- يجب أن يكون لدى المتقدمين لشغل منصب مدرس خبرة عملية لا تقل عن 3 سنوات، وستكون خبرة التدريس أحد الأصول.

- لديه دراية بالمناهج الحالية والمستقبلية في مجال التصميم.

- الفضول لتوسيع الإدراك داخل مجال التصميم وبالتالي إنشاء أساس للإجراءات والعقليات الموجهة نحو التصميم.

- التزام قوي بمبادئ تعليم التصميم التدريجي فيما يتعلق بدراسة التصميم المسؤولة وذاتية التنظيم.

- فهم الآثار المترتبة على ممارسة التصميم في السياقات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والعلمية أو التكنولوجية.

- القدرة على العمل بشكل جيد مع الزملاء من الخلفيات الثقافية المتنوعة والخبرة المهنية والحساسيات الجمالية.

- القدرة على هيكلة وتحديد أهداف المشروع من أجل تعزيز وتحفيز التجارب الإيجابية.

- مهارات تواصل وكتابة شخصية ممتازة في اللغة الإنجليزية، وهي لغة التدريس.

- مهارات الإدارة الجيدة، بما في ذلك القدرة على الوفاء بالمواعيد النهائية، والتواصل والتحفيز بشكل فعال.

- مصلحة في العمل بشكلٍ تعاوني داخل الجامعة الألمانية بالقاهرة ومع شركاء خارجيين من أجل تطوير المشاريع المشتركة.

- تعليم الطلاب كيفية تطوير وإنشاء الخطوط باللغتين العربية واللاتينية من الرسم إلى الرقمنة.

- يجب أن يكون لدى المتقدم خبرة سابقة في برامج الخط العربي واللاتيني، والحروف، وإعدادات الكتابة، والحروف الرسومية.

- ستكون تجربة الطباعة والتخطيط أحد الأصول.

- للتقديم للوظيفة يتم الدخول من هنــا.

2- وظيفة مدرس - تصميم ميديا ​​- تصميم مواقع

وتتطلب كلية العلوم التطبيقية والآداب بـ الجامعة الألمانية وظيفة وظيفة مدرس - تصميم ميديا ​​- تصميم مواقع بمؤهلات وشروط هي:

- سيتم تعيين اللقب الأكاديمي للمتقدمين الناجحين على أعلى درجة تم الحصول عليها، والخبرة الصناعية، وخبرة التدريس والبحث.

- التمكن من HTML وCSS ولغات البرمجة الأخرى (مثل JavaScript).

- معرفة قوية ببرامج Adobe Dreamweaver وAdobe XD وAdobe Photoshop وAdobe Illustrator (مع معرفة بتطبيقات Adobe Animate وبرامج Arduino والأجهزة ومهارات Muse المطلوبة).

- امتلاك تصميم ممتاز ومهارات UX / UI.

- دراية بالمناهج الحالية والمستقبلية في مجال التصميم.

- الفضول لتوسيع الإدراك داخل مجال التصميم وبالتالي إنشاء أساس للإجراءات والعقليات الموجهة نحو التصميم.

- التزام قوي بمبادئ تعليم التصميم التدريجي فيما يتعلق بدراسة التصميم المسؤولة والمنظمة ذاتيًا.

- فهم الآثار المترتبة على ممارسة التصميم في السياقات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والعلمية أو التكنولوجية.

- الكفاءة في العمل بشكل جيد مع أشخاص من خلفيات ثقافية متنوعة، والتدريب المهني والحساسيات الجمالية.

- كفاءات قوية لهيكلة وتحديد أهداف المشروع من أجل تعزيز وتحفيز التجارب الإيجابية.

- مهارات تواصل شخصية ممتازة ومحادثة وكتابة باللغة الإنجليزية وهي لغة التدريس.

- مهارات الإدارة الجيدة، بما في ذلك القدرة على الوفاء بالمواعيد النهائية، والتواصل والتحفيز بشكلٍ فعال.

- مصلحة في العمل بشكل تعاوني داخل الجامعة الألمانية بالقاهرة ومع شركاء خارجيين من أجل تطوير المشاريع المشتركة.

- تطوير فهم الطالب لتجربة المستخدم والتصميم المرئي والتصميم الرقمي وأنظمة التصميم وتصميم الواجهة الأمامية وسهولة الاستخدام.

- ستقوم بتعليم الطلاب كيفية البحث واستكشاف مواقع UX / UI، إضافة إلى تصميم وتطوير حافظات مواقع الويب.

- يجب أن يتعلم الطلاب كيفية قراءة وكتابة HTML / HTML5 الأساسي وCSS وJavaScript والرموز البديلة، إضافة إلى إنشاء صفحات الإقراض ومواقع الويب الجاهزة للتحميل عبر الإنترنت.

- ستقوم بتدريس أساسيات الترميز وتطوير الويب (لغات البرمجة) وتعريف الطلاب بكيفية البحث عن تجربة المستخدم وواجهة المستخدم.

- يجب أن يكون لدى المتقدمين معرفة متخصصة في تصميم الويب وتطوير الويب.

- تعتبر الخبرة في التصميم التفاعلي مواتية.

- من المتوقع أن يساهم المرشحون الناجحون في التدريس في المرحلة الجامعية والدراسات العليا.

3- وظيفة محاضر / مدرس في تصميم الوسائط - الصوت / الصوت للمرئيات

- سيركز المنصب على تعليم وتدريب المبادئ الأساسية للصوت وإنتاج الموسيقى والتفاعل السمعي البصري (تصميم الصوت ، موسيقى الأفلام ، فن فولي).

- يجب أن يكون لدى المتقدم خبرة في التدريس بالإضافة إلى المعرفة العملية المهنية في مجال تصميم الوسائط / الإنتاج الصوتي. من المتوقع أن يساهم المرشحون الناجحون في التدريس في المرحلة الجامعية والدراسات العليا.

- سيتم تعيين اللقب الأكاديمي للمتقدمين الناجحين على أساس أعلى درجة تم الحصول عليها والخبرة الصناعية والتعليم والخبرة البحثية.

- يجب على المتقدمين لوظيفة محاضر / مدرس أن يكونوا حاصلين على درجة الماجستير أو دبلوم ألماني.

- يجب أن يتمتع المتقدمون لشغل وظيفة محاضر بخبرة عملية لا تقل عن 5 سنوات و 3 سنوات في التدريس.

- يجب أن يكون لدى المتقدمين لشغل منصب مدرس خبرة عملية لا تقل عن 3 سنوات، وستكون خبرة التدريس أحد الأصول.

- دراية بالمناهج الحالية والمستقبلية في مجال تصميم الصوت.

- الفضول لتوسيع الإدراك داخل مجال التصميم وبالتالي إنشاء أساس للإجراءات والعقليات الموجهة نحو التصميم.